Сенегал – Гамбия прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

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В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала будет играть против команды Гамбии. Номинальные хозяева поля являются очевидными фаворитами противостояния и, скорее всего, добудут уверенную победу. Встреча пройдет 15 января.

Сенегал

Сборная Сенегала в своем последнем матче перед турниром сыграла с Нигером и добыла победу со счетом 1:0. Теперь эта команда горит желанием снова ощутить вкус победы. Единственный гол в той встрече забил Формозе Менди на последней минуте матча.

Интересно, что Сенегал редко пропускает в свои ворота и часто играет “низовые” матчи. В последних пяти встречах на счету сенегальцев три победы при одном поражении и одном ничейном результате.

Гамбия

В своем последнем матче Гамбия играла против Кот-д'Ивуара в отборочном цикле Чемпионата Мира и потерпела поражение со счетом 0:2. Теперь им нужно начинать свой путь на другом важном турнире и они попытаются набрать такие важные очки в битве с фаворитом группы.

Матчи с участием Гамбии довольно результативны, они часто забивают, но при этом много и пропускают.

История противостояний

Между собой команды провели 18 матчей, 13 из которых завершились победой сборной Сенегала. Интересно, что Гамбия ни разу в своей истории не обыгрывала Сенегал.

Прогноз на матч Сенегал — Гамбия

Гамбии будет непросто пробить такого грозного соперника, который славятся своей мощной атакой. Вероятнее всего, Сенегал разгонится и одержит уверенную победу с крупным счетом.

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