Сельта – Валенсия прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.95 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 38 тура Примеры свою встречу проведут Сельта – Валенсия. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на предстоящую битву.

Сельта

Тяжелым был этот сезон для Сельты, которой пришлось бороться за выживание. Сейчас команда в безопасности, занимает 14-ю строчку, отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. В последнем туре «кельты» одержали тяжелейшую выездную победу над аутсайдером Гранадой – 2:1, соперник не забил пенальти на 90+7 минуте.

Концовка у Сельты удачная, ведь удалось выиграть 3 матча из четырех, этой позволило оторваться от тройки аутсайдеров. Большого турнирного значения этот матч не имеет, хотя наверняка хочется завершить победой этот непростой сезон.

Валенсия

«Летучие мыши» неплохо смотрелись в этом сезоне, даже какое-то время вели борьбу за еврокубки, но в концовке явно не хватило сил. Команда девятая в чемпионате, а отставание от топ-7 составляет 9 очков. Валенсия не побеждает в шести матчах подряд, набрав очко за этот период, именно из-за этой серии и не удалось побороться за что-то значимое.

В последнем туре подопечные Барахи не смогли справиться с напором Гранады, потерпев домашнее поражение со счетом 1:3. Выше команде уже не подняться, а потерять можно максимум одну позицию. Создается впечатление, что футболисты ушли в отпуск раньше времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники пересекались дважды в этом сезоне, оба матча состоялись на поле Валенсии, сначала в чемпионате сыграли 0:0, а в Кубке Испании сильнее была Сельта – 3:1.

На своем поле Сельта не проигрывает пять матчей кряду, 4 победы и одна ничья.

Валенсия проиграла две последние выездные встречи.

Сельта – Валенсия Прогноз

Букмекеры считают Сельту фаворитом, на стороне «небесных» фактор своей арены и лучшая форма. Обратим внимание на тот факт, что у обоих соперников не будет серьезной мотивации. Из-за отсутствия давления, команды могут сыграть раскрепощенно, по этой причине мы ставим на тотал больше 2,5 голов.

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