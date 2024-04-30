Сехухуне Юнайтед – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 3 апреля 2024 года

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В пятницу, 3 мая, Сехухуне Юнайтед дома сыграет против ТС Гэлакси в матче 27-го тура Премьер-лиги ЮАР. Начало матча в 19:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Сехухуне Юнайтед

Сехухуне сыграл в Премьер-лиги ЮАР 25 матчей и занимает на данный момент четвертое место с 39 очками в активе. Однако именно ТС Гэлакси занимает пятое место и отстает лишь на 2 балла. При этом ТС Гэлакси имеет один матч в запасе, поэтому очная встреча между этими командами имеет очень большое значение. В предыдущем туре Сехухуне проиграл лидеру лиги Мамелоди Сандаунс со счетом 1:2. Тем самым прервалась впечатляющая беспроигрышная серия “ежей” в Премьер-лиги , которая длилась 11 матчей.

ТС Гэлакси

Как бы этот матч не закончился, ТС Гэлакси пока что проводит свой лучший сезон в истории. Ранее клуб, который основали лишь в 2015 году, не занимал место выше девятого по итогам сезона. Но в оставшихся шести матчах Премьер-лиги Гэлакси имеют отличные шансы еще сильнее улучшить свои позиции. В предыдущем матче ТС Гэлакси ожидаемо на выезде проиграли Мамелоди Сандаунс со счетом 0:3, а перед этим переиграли Морока Свэллоуз 2:1. В 5 последних матчах команда Сеада Рамовича набрала 9 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне ТС Гэлакси дважды обыграл Сехухуне Юнайтед: 2:0 в 10-м туре Премьер-лиги и в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка ЮАР.

Сехухуне Юнайтед лишь 1 раз в истории обыгрывал ТС Гэлакси. Произошло это еще в 2021 году.

Прогноз на матч Сехухуне Юнайтед – ТС Гэлакси

Результативной игры от этих команд ожидать не стоит, но ошибки в обороне обязательно будут с обеих сторон. Моя ставка – ТБ1,5.

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