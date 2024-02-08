Саут Ист Мельбурн — Тасмания ДжекДжамперс прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года
В рамках 19-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Саут Ист Мельбурном и Тасманией. Встреча пройдет в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 07:30 по центрально европейскому времени.
Саут Ист Мельбурн
В отличие от соседнего Мельбурн Юнайтед, Саут Ист не может похвастаться положительными результатами в этом сезоне. Команда расположилась на самом дне турнирной таблицы и не имеет шансов на продолжение борьбы.
В 26-ти поединках текущего сезона клуб сумел победить лишь 10 раз. Показатели нельзя назвать ужасными, но и на выход в плей-офф претендовать не позволили.
Тасмания ДжекДжамперс
Тасмания неплохо выглядит по ходу нынешнего сезона, и можно сказать с уверенностью, что команда пробилась в плей-офф.
Главная задача на оставшиеся два матча — сохранить третье место. Сделать это будет непросто, но вполне реально. К слову, подняться в турнирной таблице на вторую строчку шансов у ДжекДжамперс не осталось даже теоретических.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Семь из десяти своих побед Саут Ист Мельбурн добыл как раз на домашней площадке.
- Тасмания проиграла три из пяти предыдущих гостевых поединков.
- Матч первого круга в Мельбурне завершился минимальной победой хозяев — 86:85.
Саут Ист Мельбурн — Тасмания ДжекДжамперс Прогноз
Букмекеры не сомневаются в победе гостей, однако Саут Ист хорошо выглядят на своей площадке. Плюс на команду хозяев не будет давить результат. Предлагаю ставить на победу Мельбурна с форой +12.5.
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