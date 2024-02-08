Саут Ист Мельбурн — Тасмания ДжекДжамперс прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(+12.5) Коэф.: 1.68 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 19-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Саут Ист Мельбурном и Тасманией. Встреча пройдет в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 07:30 по центрально европейскому времени.

Саут Ист Мельбурн

В отличие от соседнего Мельбурн Юнайтед, Саут Ист не может похвастаться положительными результатами в этом сезоне. Команда расположилась на самом дне турнирной таблицы и не имеет шансов на продолжение борьбы.

В 26-ти поединках текущего сезона клуб сумел победить лишь 10 раз. Показатели нельзя назвать ужасными, но и на выход в плей-офф претендовать не позволили.

Тасмания ДжекДжамперс

Тасмания неплохо выглядит по ходу нынешнего сезона, и можно сказать с уверенностью, что команда пробилась в плей-офф.

Главная задача на оставшиеся два матча — сохранить третье место. Сделать это будет непросто, но вполне реально. К слову, подняться в турнирной таблице на вторую строчку шансов у ДжекДжамперс не осталось даже теоретических.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Семь из десяти своих побед Саут Ист Мельбурн добыл как раз на домашней площадке.

Тасмания проиграла три из пяти предыдущих гостевых поединков.

Матч первого круга в Мельбурне завершился минимальной победой хозяев — 86:85.

Саут Ист Мельбурн — Тасмания ДжекДжамперс Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе гостей, однако Саут Ист хорошо выглядят на своей площадке. Плюс на команду хозяев не будет давить результат. Предлагаю ставить на победу Мельбурна с форой +12.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram