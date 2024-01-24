EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Саут Ист Мельбурн – Сидней прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Саут Ист Мельбурн – Сидней прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Саут Ист Мельбурн - Сидней прогноз
Саут Ист Мельбурн Саут Ист Мельбурн
НБЛ 25 янв 2024, 03:30 Саут Ист Мельбурн - Сидней
Мельбурн, John Cain Arena
Сидней Сидней
Прогноз на матч П2(-12,5)
Коэф.: 1.99
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Австралийский баскетбол привлекательный рынок для ставок, это касается, как прематча, так и лайва. Наши эксперты подготовили свой прогноз на противостояние Саут Ист Мельбурн – Сидней, которые сыграют в рамках регулярного чемпионата.

Саут Ист Мельбурн

Этот сезон складывается для Саут Ист Мельбурн не лучшим образом, команда идет последней в регулярном чемпионате, с результатом 9 побед и 14 поражений. В последней встрече команда провалилась в гостях против одного из прямых конкурентов Нью Зиленд Брейкерс, уступив со счетом 76:105. Упомянутое поражение стало пятым подряд, команда в плохой форме. Отставание от зоны плей-офф составляет всего две победы, хотя осталось провести всего пять матчей в регулярном чемпионате.

Сидней

У Сиднея дела обстоят лучше, команда занимает пятую строчку в регулярном чемпионате, главное теперь удержаться в шестерке, а это непросто, так как борьба плотная. В последней встрече клуб уступил одному из лидеров Перт, со счетом 98:104. Это поражение стало четвертым в пяти играх, что тоже является признаком не лучшей формы, но даже в проигранных встречах команда не выглядит безнадежно.

История очных противостояний

Соперники в этом сезоне играли между собой только раз, тогда Саут Ист Мельбурн неожиданно выиграл в гостях со счетом 104:94.

Прогноз на матч Саут Ист Мельбурн – Сидней

Букмекеры считают гостей безоговорочными фаворитами, хотя не все так однозначно, так как оба соперника сейчас в плохой форме. Можно ожидать непредсказуемого баскетбола, который может закончиться с любым исходом. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на победу гостей с форой -12,5 очков, даже на своем паркете Саут Ист Мельбурн проигрывает с большим счетом.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-12,5)
Коэф.: 1.99
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ЮАР - Тунис прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года ЮАР Коэф.: 1.84 Тунис Рекомендуем 1xBet
Намибия - Мали прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 12:00 Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Намибия Коэф.: 1.58 Мали Сделать ставку 1xBet
Мальорка - Жирона прогноз Кубок Испании Сегодня, 13:30 Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Мальорка Коэф.: 1.6 Жирона Сделать ставку 1xBet
Фейенорд - ПСВ Эйндховен прогноз Кубок Нидерландов Сегодня, 14:00 Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Фейенорд Коэф.: 1.7 ПСВ Эйндховен Рекомендуем MelBet
Бавария - Унион прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Бавария Коэф.: 2.19 Унион Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:17 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 09:12 Арсенал хочет подписать «нового Бускетса» Новости футбола Сегодня, 09:02 Еще одна африканская сборная уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 08:49 Япония реабилитировалась за неудачу и вышла в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 08:44 Барселона всё ещё сохраняет интерес к лидеру Манчестер Сити Новости автоспорта Сегодня, 08:07 Команда Формулы-1 AlphaTauri снова сменила свое название Новости футбола Сегодня, 07:53 РБ Лейпциг хочет получить вингера из Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 07:34 Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев Новости футбола Сегодня, 07:08 Атлетико сделал предложение по полузащитнику Селтика Новости футбола Сегодня, 07:03 Ла Лига назвала 5 претендентов на приз лучшему игроку месяца
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Барселона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Хоккей Сегодня Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года