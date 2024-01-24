Саут Ист Мельбурн – Сидней прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч П2(-12,5) Коэф.: 1.99 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Австралийский баскетбол привлекательный рынок для ставок, это касается, как прематча, так и лайва. Наши эксперты подготовили свой прогноз на противостояние Саут Ист Мельбурн – Сидней, которые сыграют в рамках регулярного чемпионата.

Саут Ист Мельбурн

Этот сезон складывается для Саут Ист Мельбурн не лучшим образом, команда идет последней в регулярном чемпионате, с результатом 9 побед и 14 поражений. В последней встрече команда провалилась в гостях против одного из прямых конкурентов Нью Зиленд Брейкерс, уступив со счетом 76:105. Упомянутое поражение стало пятым подряд, команда в плохой форме. Отставание от зоны плей-офф составляет всего две победы, хотя осталось провести всего пять матчей в регулярном чемпионате.

Сидней

У Сиднея дела обстоят лучше, команда занимает пятую строчку в регулярном чемпионате, главное теперь удержаться в шестерке, а это непросто, так как борьба плотная. В последней встрече клуб уступил одному из лидеров Перт, со счетом 98:104. Это поражение стало четвертым в пяти играх, что тоже является признаком не лучшей формы, но даже в проигранных встречах команда не выглядит безнадежно.

История очных противостояний

Соперники в этом сезоне играли между собой только раз, тогда Саут Ист Мельбурн неожиданно выиграл в гостях со счетом 104:94.

Прогноз на матч Саут Ист Мельбурн – Сидней

Букмекеры считают гостей безоговорочными фаворитами, хотя не все так однозначно, так как оба соперника сейчас в плохой форме. Можно ожидать непредсказуемого баскетбола, который может закончиться с любым исходом. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на победу гостей с форой -12,5 очков, даже на своем паркете Саут Ист Мельбурн проигрывает с большим счетом.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram