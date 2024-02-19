Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5,5 Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

19 февраля свою встречу в рамках НХЛ проведут Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс, прогноз на матч этих соперников опубликован на страницах нашего ресурса.

Сан-Хосе Шаркс

Еще со старта сезона было понятно, что «акулам» ничего не светит, когда команда начала с 11 поражений. Потом Сан-Хосе стал иногда выигрывать, даже покинул последнее место в конференции, хотя существенно это ничего не изменило. В последней встрече команда уступила дома Коламбусу со счетом 3:4, решающая шайба была пропущена за 13 секунд до финальной сирены. Упомянутое поражение стала третьим в четырех встречах.

Вегас Голден Найтс

Для действующих чемпионов старт сезона был мощным, команда даже лидировала в конференции, но потом потеряла позиции, все из-за парочки неудачных отрезков. «Рыцари» уверенно держаться в зоне плей-офф, занимая пятую строчку на Западе. Команда проиграла свою последнюю встречу Каролине на своей арене со счетом 1:3, данное поражение стало вторым подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды уже успели сыграть трижды в этом сезоне, во всех случаях побеждал Вегас, только раз «акулы» дали бой, когда дело дошло до буллитов.

У Сан-Хосе только 9 побед в 25 противостояниях.

Вегас играет в гостях с переменным успехом, 12 побед и 14 поражений.

Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс Прогноз

Одна из худших команд конференции принимает действующего чемпиона, конечно, котировки здесь в пользу гостей. Психологическое преимущество тоже будет на стороне Вегаса, за счет перевеса в очных противостояниях. Ожидаем увлекательной и зрелищной битвы, шансы «рыцарей» на успех однозначно выше, но мы поставим на тотал больше 5,5 закинутых шайб.

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