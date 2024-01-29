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Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен прогноз
Сан-Хосе Шаркс Сан-Хосе Шаркс
НХЛ 30 янв 2024, 21:30 Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен
Сан-Хосе, SAP Center
Сиэтл Кракен Сиэтл Кракен
Прогноз на матч Победа Сиэтл Кракен
Коэф.: 1.76
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Сан-Хосе и Сиэтлом. Встреча пройдет в ночь на среду, 31 января. Начало игры запланировано на 04:30 по центрально европейскому времени.

Сан-Хосе Шаркс

Сан-Хосе проваливает этот сезон. Команда не может похвастаться хорошими результатами и не ведет борьбу за попадание в плей-офф. По итогам 49-ми матчей в активе Шаркс всего 13 побед, лишь девять из которых в основное время.

Сан-Хосе имеет худшую атаку в лиге и по итогам сыгранных поединков забросили в ворота соперников всего 103 шайбы.

Сиэтл Кракен

Сиэтл выглядит немного лучше, нежели его следующий соперник. Кракен в борьбе за места в зоне плей-офф, однако пока занимают лишь десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Лучшим снайпером команды является Джейк Макканн, который записал на свой счет 20 шайб. К слову, у лучшего бомбардира Оливера Бйоркстранда всего 40 баллов (13 голов и 27 передач).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сан-Хосе победил всего в двух матчах из девяти предыдущих на своем льду.
  • Кракен выиграли лишь дважды в семи последних поединках.
  • Команды уже встречались в этом сезоне. Сиэтл на своей площадке добыл разгромную победу со счетом 7:1.

Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен Прогноз

Сан-Хосе выглядит неважно в последних играх, а значит у Сиэтла неплохие шансы на итоговый успех. Учитывая положение команд в турнирной таблице ставить буду на победу гостей.

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Прогноз на матч Победа Сиэтл Кракен
Коэф.: 1.76
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