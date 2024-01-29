Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Сиэтл Кракен Коэф.: 1.76 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Сан-Хосе и Сиэтлом. Встреча пройдет в ночь на среду, 31 января. Начало игры запланировано на 04:30 по центрально европейскому времени.

Сан-Хосе Шаркс

Сан-Хосе проваливает этот сезон. Команда не может похвастаться хорошими результатами и не ведет борьбу за попадание в плей-офф. По итогам 49-ми матчей в активе Шаркс всего 13 побед, лишь девять из которых в основное время.

Сан-Хосе имеет худшую атаку в лиге и по итогам сыгранных поединков забросили в ворота соперников всего 103 шайбы.

Сиэтл Кракен

Сиэтл выглядит немного лучше, нежели его следующий соперник. Кракен в борьбе за места в зоне плей-офф, однако пока занимают лишь десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Лучшим снайпером команды является Джейк Макканн, который записал на свой счет 20 шайб. К слову, у лучшего бомбардира Оливера Бйоркстранда всего 40 баллов (13 голов и 27 передач).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сан-Хосе победил всего в двух матчах из девяти предыдущих на своем льду.

Кракен выиграли лишь дважды в семи последних поединках.

Команды уже встречались в этом сезоне. Сиэтл на своей площадке добыл разгромную победу со счетом 7:1.

Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен Прогноз

Сан-Хосе выглядит неважно в последних играх, а значит у Сиэтла неплохие шансы на итоговый успех. Учитывая положение команд в турнирной таблице ставить буду на победу гостей.

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