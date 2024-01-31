Самсунспор – Галатасарай прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Самсунспор – Галатасарай, который состоится в рамках 24 тура турецкой Суперлиги.

Самсунспор

Для Самсунспора текущий сезон нельзя назвать простым, команда только вернулась в элиту, поэтому основная задача состоит в том, чтоб удержаться в дивизионе. Команда занимает 14-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре клуб расписал мировую в гостях против Истанбулспора – 1:1. Наблюдается явный прогресс в результатах, Самсунспор находится на серии из четырех матчей без поражений в чемпионате, за этот отрезок удалось набрать 8 очков.

Галатасарай

«Львы» в этом сезоне нацелены на чемпионство, пока дела идут неплохо, так как клуб делит лидерство с Фенербахче, отставая от конкурента только по дополнительным показателям. В последнем туре Галатасарай с большим трудом обыграл на своем поле Газиантеп со счетом 2:1, победный мяч удалось забить только на 89-й минуте. Эта победа стала для команды четвертой подряд, хотя больше впечатляет тот факт, что удалось выиграть 19 матчей из 23.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось зрелищной домашней победой Галатасарая со счетом 4:2.

В семи последних очных встречах забивалось не меньше трех мячей за игру.

Самсунспор не проигрывает в пяти домашних встречах подряд.

Самсунспор – Галатасарай Прогноз

На бумаге Галатасарай фаворит, все логично, «львы» ведут борьбу за титул и не имеют права терять очки. Самсунспор непростой соперник, который может оказать достойное сопротивление, так как играет дома и находится в хорошей форме. Мы рискнем поставить на чистую победу гостей, также можно рассмотреть вариант с обменом забитыми мячами.

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