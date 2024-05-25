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Сакраменто Репаблик – Бирмингем прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
ФК Сакраменто Репаблик - Birmingham Legion прогноз Фото: sacrepublicfc.com / Автор неизвестен
ФК Сакраменто Репаблик ФК Сакраменто Репаблик
Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 22:00 ФК Сакраменто Репаблик - Birmingham Legion
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США,
Birmingham Legion Birmingham Legion
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ФК Сакраменто Репаблик
Коэф.: 1.69
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Ещё один из поединков регулярного сезона USL Чемпионшип будет сыгран в воскресенье вечером, когда в Сакраменто сойдутся местный Сакраменто Репаблик и Бирмингем. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Сакраменто Репаблик

"Перепела" проводят очень хороший сезон и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице Западной Конференции. После 10-ти сыгранных туров Сакраменто Репаблик не имеет поражений, оформив пять побед при таком же количестве ничейных результатов. Ближайшего соперника в лице Нью-Мексико команда опережает на один балл.

В последнем туре подопечные Марка Бриггза проводили выездной матч против Рой-Айленда и сыграли вничью 2:2. Эта ничья стала для "перепелов" второй кряду, тогда как перед этим было две победы. В родных стенах Сакраменто Репаблик оформил в 4-х встречах две победы при двух ничьих.

Бирмингем

"Легион" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 10-ти сыгранных поединках Бирмингем набрал 14-ть очков, оформив четыре победы при двух ничейных исходах и четырёх поражениях. От лидера команду Тома Соена отделяет 13-ть очков.

В последнем туре Бирмингем проводил домашний матч против Чарльстона, в котором уступил с минимальным счётом 0:1. Это поражение стало вторым в последних четырёх турах для "Легиона". Что касается выездной статистики, то в гостевых встречах Бирмингем в шести поединках набрал 10 очков, оформив три победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне команды сыграли вничью на поле Бирмингема – 1:1
  • В целом в двух поединках ни разу не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Сакраменто Репаблик подходит к матчу после победы в открытом Кубке США над Сан-Хосе Эртквейкс в дополнительное время

Сакраменто Репаблик – Бирмингем прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, причём коэффициент достаточно хороший – 1.69. Считаем, что несмотря на возможную усталость после кубковой встречи «перепела» выиграют этот матч.

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Прогноз на матч Победа ФК Сакраменто Репаблик
Коэф.: 1.69
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