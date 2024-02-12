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Ротерхэм Юнайтед – Халл Сити прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ротерхэм - Халл Сити прогноз
Ротерхэм Ротерхэм
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 14:45 Ротерхэм - Халл Сити
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Англия, Rotherham, New York Stadium
Халл Сити Халл Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.59
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100%
1хБет 5.00
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13 февраля основное внимание любителей ставок на футбол будет приковано к Чемпионшип, а не Лиге Чемпионов, где пройдет всего две встречи. Предлагаем наш прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед – Халл Сити.

Ротерхэм Юнайтед

После 30 туров Чемпионшип, Ротерхэм является главным претендентом на понижение в классе. Команда идет последней в турнирной таблице, нужно какое-то чудо, чтоб сохранить прописку в дивизионе, ведь отставание от 21-го проходного места составляет 12 очков. В последнем туре клуб проиграл в гостях сильному Лидсу со счетом 0:3. Побеждают «мельники» крайне редко, ведь удалось выиграть всего 3 матча из 30, поэтому текущее последнее место выглядит справедливо.

Халл Сити

«Тигры» идут восьмыми в чемпионате, их отставание от топ-6 составляет всего два очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Халл уступил на своем поле Суонси со счетом 0:1, ранний пропущенный мяч стал единственным матче. Так команда прервала серию из двух побед. Шансы на попадание в раунд плей-офф есть, данный факт должен сам по себе мотивировать футболистов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Халл Сити в первом круге одержал уверенную домашнюю победу со счетом 4:1, три мяча удалось забить уже к 20-й минуте.
  • Ротерхэм одержал всего 3 победы в 15 домашних встречах, кроме этого было 6 поражений и 6 ничьи.
  • Халл играет в гостях с переменным успехом, 6 побед, столько же поражений, а также две ничьи.

Ротерхэм Юнайтед – Халл Сити Прогноз

Гости котируются фаворитами данного противостояния, ведь в спасения Ротерхэма уже мало кто верит. Очные встречи этих команд часто получаются результативными, однако букмекеры не сильно верят в зрелищный футбол на этот раз. Считаем проходимой здесь ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.59
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1хБет 5.00
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