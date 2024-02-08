Рома — Интер прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года от Мартина Свободы
В рамках 24-го тура итальянской Серии А состоится поединок между столичной Ромой и миланским Интером. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени.
Рома
«Волки» после прихода нового тренера переживают некий подъем в плане результатов. Де Росси дебютировал с домашней победы над Вероной, а затем Рома выстрадала еще один триумф в матче против Салернитаны (2:1).
Минувший матч против Кальяри завершился разгромной победой со счетом 4:0. Довольно неожиданно римляне создали массу моментов и доминировали на футбольном поле. Следующий матч станет для команды настоящим экзаменом.
Интер
«Нерадзурри» уверенно идут к заслуженному чемпионству. Интер точно выглядит самым стабильным коллективом по ходу этого розыгрыша Серии А. Подопечные Индзаги в прошлом матче одолели главного конкурента в турнирной таблице в лице Ювентуса и имеют солидный отрыв от второго места.
Интересно, что Интер забивал абсолютно во всех матчах Серии А текущего сезона. Помимо отличной линии атаки «черно-синие» располагают и лучшей обороной. В последних четырех поединках Интер не пропускал голов в свои ворота.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Рома идет на серии из трех побед подряд.
- Интер выиграл шесть матчей кряду.
- В двух предыдущих матчах Серии А Интер обыграл Рому и не пропустил в свои ворота.
Рома — Интер Прогноз
Гости будут фаворитами и точно захотят продлить свою победную серию. Рома тоже на подъеме, однако я все же рискну поставить на чистую победу Интера.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram