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Главная Прогнозы Рома — Интер прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Рома — Интер прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Рома - Интер М прогноз
Рома Рома
Серия А Италия 10 фев 2024, 12:00 Рома - Интер М
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- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.97
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В рамках 24-го тура итальянской Серии А состоится поединок между столичной Ромой и миланским Интером. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени.

Рома

«Волки» после прихода нового тренера переживают некий подъем в плане результатов. Де Росси дебютировал с домашней победы над Вероной, а затем Рома выстрадала еще один триумф в матче против Салернитаны (2:1).

Минувший матч против Кальяри завершился разгромной победой со счетом 4:0. Довольно неожиданно римляне создали массу моментов и доминировали на футбольном поле. Следующий матч станет для команды настоящим экзаменом.

Интер

«Нерадзурри» уверенно идут к заслуженному чемпионству. Интер точно выглядит самым стабильным коллективом по ходу этого розыгрыша Серии А. Подопечные Индзаги в прошлом матче одолели главного конкурента в турнирной таблице в лице Ювентуса и имеют солидный отрыв от второго места.

Интересно, что Интер забивал абсолютно во всех матчах Серии А текущего сезона. Помимо отличной линии атаки «черно-синие» располагают и лучшей обороной. В последних четырех поединках Интер не пропускал голов в свои ворота.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Рома идет на серии из трех побед подряд.
  • Интер выиграл шесть матчей кряду.
  • В двух предыдущих матчах Серии А Интер обыграл Рому и не пропустил в свои ворота.

Рома — Интер Прогноз

Гости будут фаворитами и точно захотят продлить свою победную серию. Рома тоже на подъеме, однако я все же рискну поставить на чистую победу Интера.

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Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.97
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