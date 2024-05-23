Род-Айленд — Луисвилл Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года
В рамках регулярного чемпионата американского Чемпионшипа состоится поединок между Род-Айлендом и Луисвилл Сити. Встреча пройдет в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Род-Айленд
Род Айленд проводит первый сезон в американском Чемпионшипе и отнюдь не впечатляет результатами. В десяти сыгранных матчах команда набрала всего девять очков, добыв лишь одну победу.
Такие скромные результаты оставляют команду на 11-м месте в таблице Восточной конференции. Безусловно, главной задачей клуба будет выход в плей-офф, а отставание от проходного восьмого места пока несущественное, всего два очка.
Луисвилл Сити
Луисвилл является серьезным клубом во втором по уровню дивизионе футбола в США. Команда недавно дважды подряд побеждала в Чемпионшипе (2017, 2018) и является постоянным участником плей-офф.
В новом сезоне команда подтверждает свои амбиции неплохими результатами, занимая второе место в турнирной таблице. Стоит отметить, что на данный момент Луисвилл Сити является самой результативной командой своей конференции, забив 28 голов в девяти матчах.
Интересные факты и личные встречи
- Род-Айленд не может выиграть в четырех матчах кряду.
- Луисвилл пропустил только в одном из четырех предыдущих матчей Чемпионшипа.
- Между собой команды ранее не встречались.
Род-Айленд — Луисвилл Сити Прогноз
Гости приедут за легкими тремя очками, но Род-Айленд в состоянии навязать борьбу более сильному сопернику. Ставить буду на тотал больше 2.5 голов.
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