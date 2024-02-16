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Роберт Уиттакер — Паулу Коста прогноз и ставки на бой 18 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Роберт Уиттакер - Паулу Коста прогноз
Роберт Уиттакер Роберт Уиттакер
UFC 298 17 фев 2024, 20:00 Роберт Уиттакер - Паулу Коста
Анахайм, Анахайм
Паулу Коста Паулу Коста
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Коэф.: 1.71
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В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) пройдет турнир UFC 298, в котором со-главным событием станет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером из Австралии и бразильцем Паулу Костой. Бой начнется не ранее 03:00 по центрально европейскому времени.

Роберт Уиттакер


С 2012 года Уиттакер выступает в UFC, где начинал в полусреднем весе. Однако после пяти боев, имея рекорд 3 побед и 2 поражения, Роберт перешел в средний вес, где достиг всемирной известности.

С ноября 2014 года Уиттакер начал стабильную серию побед. Эта серия включала 7 побед подряд и привела его к бою за "временный" титул с Йоэлем Ромеро, которого Уиттакер успешно победил по очкам. Позже он был признан полноценным чемпионом после того, как Жорж Сен-Пьер отказался от титула, став первым австралийцем и уроженцем Новой Зеландии, ставшим обладателем титула UFC.

Паулу Коста


Бразильский боец дебютировал в UFC в марте 2017-го года, имея идеальный рекорд 8 побед и 0 поражений. Он продолжал свою победную серию, одолевая таких соперников, как бывший чемпион полусреднего веса Джони Хендрикс и Юрайя Холл, а также одерживая победу по очкам над Йоэлем Ромеро. После этого он стал претендентом на титул, принадлежавший тогда Исраэлю Адесанье.

Однако ему не удалось свергнуть чемпиона — в сентябре 2020-го года он проиграл Исраэлю за два неполных раунда. Весь 2023-й год он пропустил из-за проблем с контрактом с промоушеном и здоровьем, что привело к отмене боев против Уиттакера в феврале, Алискерова в июле и Чимаева в октябре.

Роберт Уиттакер — Паулу Коста Прогноз

Оба бойца уверенно себя чувствуют в стойке и не любят проводить свои поединки в борьбе. Уиттакер выглядит фаворитом, однако ставить предлагаю на то, что бой продлится все три раунда.

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