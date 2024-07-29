Рисковать никто не будет! Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив - ФКСБ

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.8 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Одиниз наиболее интересных поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран в среду в Будапеште, где израильский Маккаби из Тель-Авива примет румынский ФКСБ. Первый матч этих команд в Бухаресте завершился со счётом 1:1. Кому суждено пройти в следующий раунд? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Маккаби Тель-Авив

Клуб из Тель-Авива в прошлом сезоне взял золотые медали впервые с 2020 года. В клубе рассчитывают на успешное выступление в главном еврокубке, однако соперник по квалификации, стоит признать, выпал достаточно непростой. В первом матче этих команд Маккаби забил первым на 71-й минуте поединка, однако румынам удалось уйти от поражения благодаря голу Давы на 76-й минуте.

Стоит отметить, что чемпионат Израиля ещё не стартовал и «жёлтые дьяволы» готовились к старту в квалификации на фоне спаррингов. Себе в актив команда может записать победы над Омонией и Рухом, а в матче за Суперкубок Израиля Макааби Тель-Авив со счётом 2:0 обыграл Маккаби Петах-Тиква.

ФКСБ

«Красно-синие» в прошлом сезоне стали чемпионами впервые с 2015 года. А уже летом пополнили клубный музей Суперкубком Румынии, разгромив Хунедоару со счётом 3:0. В новом розыгрыше чемпионата Румынии команда стартовала крайне неудачно, в стартовых трёх турах набрав только два балла.

Так, на минувших выходных ФКСБ дома принимал Оцелул и проиграл со счётом 0:2. В итоге с двумя баллами ФКСБ идёт на 12-й строчке в турнирной таблице. Напомним также, что в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов у ФКСБ не возникло никаких проблем в противостоянии с Виртусом – 7:1 и 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В трёх матчах из пяти последних с участием ФКСБ забивали обе команды

Только в одном поединке из пяти последних с участием Маккаби сыграла ставка на «Обе забьют»

Маккаби Тель-Авив – ФКСБ прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество израильтянам, однако не стоит забывать, что игра состоится на нейтральном поле. Тут велика вероятность дополнительного времени, а в качестве ставки предлагаем взять «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.80.

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