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Главная Прогнозы Ришар Гаске – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Ришар Гаске – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Ришар Гаске - Карлос Алькарас прогноз
Ришар Гаске Ришар Гаске
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 04:30 Ришар Гаске - Карлос Алькарас
Мельбурн, Rod Laver Arena
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Прогноз на матч П2(-8,5)
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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Открытый чемпионат Австралии привлекает внимание не только любителей тенниса, но и ставок, если правильно выбрать событие, есть шанс неплохо заработать. Предлагаем наш прогноз на матч Ришар Гаске – Карлос Алькарас.

Ришар Гаске

Опытный французский теннисист играет в туре больше 20 лет, шлемов не выигрывал, хотя провел немало времени в топ-10. Сейчас Гаске 37 лет, он занимает 131-ю строчку в мировом зачете. В этом году француз сыграл на турнире в Новой Каледонии, где был первым сеяным, хотя вылетел на стадии четвертьфинала, а в Окленде проиграл уже первый матч. Бороться на топ-уровне французу уже сложно, в первую очередь физически, ведь мастерство еще есть.

Карлос Алькарас

Молодой испанец в свои 20 лет успел побывать первой ракеткой мира, а также выиграть два турнира большо шлема. Алькарас демонстрирует зрелый теннис для своего возраста, именно за ним видят будущее, эру после «большой тройки». В этом году спортсмен еще не проводил официальных встреч, хотя нет сомнений, что форма должна быть на высоте. Алькарас занимает вторую строчку в мировом рейтинге и имеет солидные шансы на победу в первом мэйджоре года.

История очных противостояний

Теннисисты пересекались один раз, это было летом 2021-го года в финале грунтового турнира в Хорватии, тогда Алькарас выиграл в двух сетах – 6:2, 6:2.

Прогноз на матч Ришар Гаске – Карлос Алькарас

В данном противостоянии встречаются представители разных поколений, Гаске старше на 17 лет, француз начал профессиональную карьеру, когда его предстоящий соперник даже не родился. Букмекеры не сомневаются в победе молодого и сильного испанского теннисиста. Ожидаем доминирования Алькараса, он быстрее и мощнее, Гаске не сможет выдержать такой темп. Ставим на победу испанца с форой -8,5 гейма.

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Прогноз на матч П2(-8,5)
Коэф.: 1.69
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