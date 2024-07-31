Риека – Корвинул Хунедоара прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Риека больше 2 Коэф.: 1.64 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, Риека из Хорватии сыграет против Корвинул Хунедоара из Румынии. Первая игра этих команд завершилась ничьей 0:0. Коллективы начнут матч в 20:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Риека

По итогам прошлого сезона хорватской лиги Риека заняла второе место, отстав от лидера на восемь баллов. Зато, команда смогла победить в финале Кубка Хорватии со счетом 4:0. Поэтому Риека начала квалификацию в Лигу Европы со второго раунда. И, довольно неожиданно, команда не смогла обыграть Корвинул Хунедоара в первом матче, сыграв вничью 0:0, будучи явным фаворитом матча.

Можно списать на то, что у Риеки еще не начался новый официальный сезон и до этого они играли только в товарищеских матчах. В которых, к слову, три раза победили, дважды проиграли и сыграли вничью. Риека уже неоднократно играла в квалификациях и финальных стадиях еврокубков. Последний раз они играли на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2020/21. После того Риека ни разу не играла в финальных стадиях.

Корвинул Хунедоара

Команда начала еврокубковый сезон с первого раунда квалификации. Соперником румын был представитель из Венгрии - Пакш. В первой игре Корвинул решил все вопросы, выиграв со счетом 4:0. Несмотря на поражение в ответном матче 0:2, Хунедоара прошли во второй раунд. В первой игре с Риекой, будучи аутсайдером, смогли не проиграть и сыграли вничью 0:0.

Корвинул Хунедоара, как и Риека, выиграла кубок Румынии в предыдущем сезоне, но в начале июля проиграли в матче за Суперкубок Стяуа 0:3. Что касается еврокубковой истории, то Корвинул только один раз играли в квалификациях, было это в сезоне 1982/83 годов. Пробиться дальше первого раунда оно не смогли, проиграв Сараево 4:8 по сумме двух матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Матч на прошлой неделе был первым в истории этих команд. Эта игра, что логично, будет второй.

Команда Риека одержала победу в 15 из последних 20 домашних матчей.

Прогноз на матч Риека – Корвинул Хунедоара

Первая игра, которая завершилась вничью 0:0, стала настоящей сенсацией, ведь Риека считалась явным фаворитом матча. Корвинул Хунедоара совершил сенсацию, но я не думаю, что у них получится это повторить. Риека хорошо играет дома, 15 побед из 20 последних игр, поэтому, как по мне, сможет пройти дальше. Моя ставка - индивидуальный тотал Риеки больше двух с коэффициентом 1,64.

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