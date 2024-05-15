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Реал Сосьедад – Валенсия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Реал Сосьедад - Валенсия прогноз Фото: https://dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Испания 16 мая 2024, 16:00 Реал Сосьедад - Валенсия
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Испания, San Sebastian, Аноета
Валенсия Валенсия
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 1.66
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Среди игр Примеры, запланированных на 16 мая, стоит обратить внимание на противостояние Реал Сосьедад – Валенсия. Прогноз на матч упомянутых клубов подготовили эксперты Dailysports.

Реал Сосьедад

Текущий чемпионат не самый успешный для Реал Сосьедада, клуб не ведет борьбу за топ-4, а по итогам последнего тура даже выпал из первой шестерки. Команда идет седьмой в турнирной таблице, отставание от шестого Бетиса всего одно очко.

В последнем туре не удалось устоять в гостях против Барселоны, поражение со счетом 0:2. Реал Сосьедад находится не в лучшей форме, одна победа в шести встречах яркое этому свидетельство. Клубу осталось бороться за место в топ-6, которое позволит сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Нужен мощный финиш и осечки конкурентов, только так можно добиться желаемого.

Валенсия

«Летучие мыши» до определенного времени неплохо выглядели, имели шансы на еврокубки, но сейчас команда девятая, а отставание от седьмого места составляет 7 очков. В последнем туре подопечные Рубена Барахи не смогли обыграть дома Райо Вальекано – 0:0.

Серия без побед Валенсии уже достигла четырех матчей, за это время удалось набрать всего один балл. Команда явно не в том состоянии, чтоб выдать мощный рывок, хотя победа в предстоящей битве еще оставит шансы на еврокубки, так что мотивация у футболистов точно будет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды играют между собой скучно, в 4 из 5 последних очных встреч забивалось не больше одного мяча за матч.
  • В первом круге Реал Сосьедад одержал выездную победу в очной встрече со счетом 1:0.
  • Дома Реал Сосьедад играет посредственно, 7 побед, 6 ничьих и четыре поражения.
  • У Валенсии в гостях 5 побед, 9 поражений и три ничьи.

Реал Сосьедад – Валенсия Прогноз

В таком противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам, Валенсия способна зацепиться, хотя шансы на еврокубки уже не высокие. Ожидаем сложного матча, в котором хозяева будут владеть преимуществом, рискнем поставить на их чистую победу.

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Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 1.66
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