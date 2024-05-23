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Главная Прогнозы Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Испания 25 мая 2024, 10:15 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид
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Испания, San Sebastian, Аноета
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 38-го тура чемпионата Испании будет сыгран в субботу в Сан-Себастьяне, где местный Реал Сосьедад примет мадридский Атлетико. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Реал Сосьедад

В прошлом сезоне Реал Сосьедад добился права сыграть в Лиге чемпионов, однако повторить успех в текущем розыгрыше не удалось. Команда Иманоля Альгуасиля за тур до финиша гарантировала себе шестое место в турнирной таблице и участие в Лиге Европы. В тот же момент от первой четвёрки баски отстали на 13 баллов.

На минувших выходных баски смогли сохранить ворота на замке в выездном противостоянии с Бетисом, забив в ворота соперника два мяча. Эта победа стала третьей в последних четырёх турах испанского чемпионата при одном поражении на данном отрезке. В родных стенах Реал Сосьедад в 18-ти матчах оформил 8 побед, проиграв лишь в 4-х случаях.

Атлетико Мадрид

Мадридский Атлетико сыграл на привычном для себя уровне в текущем сезоне, не прыгнув выше головы. Более того, «матрасники» позволили обойти себя в таблице сенсационной Жироне. Догнать жиронцев при всё желании уже не получится, так как отставание от Жироны за тур до финиша составляет пять очков.

В последнем туре команда Диего Симеоне в родных стенах сенсационно уступила с крупным счётом 1:4 Осасуне. Перед этим «матрасники» выиграли в четырёх встречах подряд в рамках Примеры. Добавим, что на выезде Атлетико в 19-ти матчах проиграл 8 раз при семи победах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Атлетико оформил домашнюю победу над Реал Сосьедадом со счётом 2:1
  • Атлетико не проигрывает баскам в пяти матчах кряду, оформив три победы
  • В крайних пяти встречах лишь раз не забивали обе команды

Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая победу басков коэффициентом 2.50. Наша ставка в этом матче «Победа Реал Сосьедада с форой (0)» с коэффициентом 1.79.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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