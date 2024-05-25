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Главная Прогнозы Реал Мадрид – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Реал Мадрид – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Панатинаикос прогноз Фото: https://www.paobc.gr/ Автор неизвестен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Евролига Сегодня, 14:00 Реал Мадрид - Панатинаикос
Берлин, Uber Arena
Панатинаикос Панатинаикос
Прогноз на матч Тотал меньше 162,5
Коэф.: 1.6
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26 мая состоится финал Евролиги, где в решающей битве Реал Мадрид и Панатинаикос разыграют титул. Эксклюзивный прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Реал Мадрид

Испанский клуб выглядит очень уверенно в этом сезоне, Реал выиграл регулярный чемпионат Евролиги, причем отрыв от ближайшего преследователя составил 4 победы. Все хорошо на внутренней арене, там мадридцы пробились уже в полуфинал плей-офф, где сыграют против принципиального соперника Барселоны.

Реал в стыковых встречах Евролиги обыграл Басконию со счетом 3:0, а уже в «финале четырех» справился с Олимпиакосом – 87:76. Команда в блестящей форме и находится в шаге от защиты титула, который ранее выигрывала целых 11 раз.

Панатинаикос

Хоть Панатинаикос и выигрывал Евролигу шесть раз, последний выход в «финал четырех» был еще в 2012-м году. Этот сезон клуб проводит уверенно, были вторыми в регулярном чемпионате Евролиги, потом в плей-офф с трудом одолели Маккаби Тель-Авив со счетом 3:2 в серии.

Уже в «финале четырех» греческий клуб разгромил Панатинаикос со счетом 73:57, что и позволяет сразиться за титул. Все хорошо и на внутренней арене, там в полуфинале придется сыграть против Ариса, скорее всего, тут будет финал с принципиальным соперником Олмпиакосом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Как показывает статистика, соперники в этом сезоне обменялись выездными победами, показав результативный баскетбол, Реал выиграл 90:78, а Панатинаикос взял реванш 97:86.
  • Мадридцы выиграли 12 из 13 последних встреч.
  • Панатинаикос находится на серии из 7 побед кряду.

Реал Мадрид – Панатинаикос Прогноз

В данном противостоянии испанский клуб котируется фаворитом, но когда на кону трофей, никому не нужна дополнительная мотивация. Хоть соперники играли между собой результативно в этом сезоне, здесь стоит ожидать осторожного баскетбола. Ставка на тотал меньше 162,5 очков выглядит проходимой.

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Прогноз на матч Тотал меньше 162,5
Коэф.: 1.6
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