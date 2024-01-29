Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

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30 января в Евролиге свою встречу проведут Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив, прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами нашего ресурса.

Реал Мадрид

Мадридский коллектив очень уверенно проводит этот сезон на всех фронтах, в том числе и Евролиге, где с результатом 20 выигрышей в 23 встречах уверенно лидирует, ближайшие преследователи отстают на целых 5 побед. В последнем матче Реал в зрелищной битве одолел на своем паркете Олимпиакос со счетом. Команда лидирует и в испанском чемпионате, несмотря на два поражения в трех последних битвах. Льюль и Таварес вынуждены пропустить этот матч из-за повреждений.

Маккаби Тель-Авив

После 23 игр регулярного чемпионата Маккаби идет седьмым в Евролиге, отставая от шестого Монако только по дополнительным показателям. Команда одержала 13 побед, потерпев при этом 10 поражений. В последней встрече клуб формально дома одолел Панатинаикос – 90:75, встреча прошла на нейтральном паркете. Этот успех позволил прервать серию из двух поражений. У команды нет кадровых потерь перед битвой против лидера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Игра первого круга закончилась разгромной победой испанского клуба со счетом 99:70, стоит отметить, что Маккаби пришлось провести домашнюю встречу в Белграде.

Реал выиграл все 11 домашних встреч в текущем сезоне Евролиги.

Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив Прогноз

На бумаге хозяева большие фавориты, а вот на деле свое превосходство еще надо доказать. Если посмотреть на Реал в последних матчах, чувствуется какая-то самоуверенность и расслабленность. Большой запас прочности мешает играть в полную силу, так что можно ждать сенсаций. Мы считаем приемлемой ставку на победу гостей с форой +10 очков, тем более, что у Маккаби есть турнирная мотивация.

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