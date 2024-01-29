EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Евролига 30 янв 2024, 14:30 Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив
Мадрид, WiZink Center
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Прогноз на матч П2(+10)
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

30 января в Евролиге свою встречу проведут Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив, прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами нашего ресурса.

Реал Мадрид

Мадридский коллектив очень уверенно проводит этот сезон на всех фронтах, в том числе и Евролиге, где с результатом 20 выигрышей в 23 встречах уверенно лидирует, ближайшие преследователи отстают на целых 5 побед. В последнем матче Реал в зрелищной битве одолел на своем паркете Олимпиакос со счетом. Команда лидирует и в испанском чемпионате, несмотря на два поражения в трех последних битвах. Льюль и Таварес вынуждены пропустить этот матч из-за повреждений.

Маккаби Тель-Авив

После 23 игр регулярного чемпионата Маккаби идет седьмым в Евролиге, отставая от шестого Монако только по дополнительным показателям. Команда одержала 13 побед, потерпев при этом 10 поражений. В последней встрече клуб формально дома одолел Панатинаикос – 90:75, встреча прошла на нейтральном паркете. Этот успех позволил прервать серию из двух поражений. У команды нет кадровых потерь перед битвой против лидера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Игра первого круга закончилась разгромной победой испанского клуба со счетом 99:70, стоит отметить, что Маккаби пришлось провести домашнюю встречу в Белграде.
  • Реал выиграл все 11 домашних встреч в текущем сезоне Евролиги.

Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив Прогноз

На бумаге хозяева большие фавориты, а вот на деле свое превосходство еще надо доказать. Если посмотреть на Реал в последних матчах, чувствуется какая-то самоуверенность и расслабленность. Большой запас прочности мешает играть в полную силу, так что можно ждать сенсаций. Мы считаем приемлемой ставку на победу гостей с форой +10 очков, тем более, что у Маккаби есть турнирная мотивация.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+10)
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Милуоки Бакс прогноз НБА Сегодня, 20:00 Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.69 Милуоки Бакс Рекомендуем MelBet
Узбекистан - Таиланд прогноз Кубок Азии 30 янв 2024, 06:30 Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Узбекистан Коэф.: 1.593 Таиланд Сделать ставку MelBet
Бешикташ - Париж прогноз Еврокубок 30 янв 2024, 11:00 Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.76 Париж Сделать ставку Лайнбет
Саудовская Аравия - Южная Корея прогноз Кубок Азии 30 янв 2024, 11:00 Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Саудовская Аравия Коэф.: 1.752 Южная Корея Рекомендуем MelBet
Мали - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 30 янв 2024, 12:00 Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Мали Коэф.: 2.29 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:18 Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:59 Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:47 Рома одерживает вторую победу под руководством нового тренера Новости футбола Сегодня, 16:10 Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:37 Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира Новости футбола Сегодня, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Сегодня, 14:46 Стала известна, точная дата и время начала финала Carabao Cup Новости футбола Сегодня, 14:09 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года