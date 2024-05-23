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Реал Мадрид – Бетис прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Бетис прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 25 мая 2024, 15:00 Реал Мадрид - Бетис
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Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Бетис Бетис
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.95
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Мадридский Реал свой поединок в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Испании проведёт в субботу вечером. В гости на "Сантьяго Бернабеу" пожалует Бетис. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Реал Мадрид

"Сливочные" досрочно завевали титул чемпионов в Испании и сейчас готовятся к поединку против дортмундской Боруссии в рамках финала Лиги чемпионов. В 37-ми турах Реал оформил 29 побед, уступив лишь в одном матче в текущем розыгрыше испанской Примеры.

В последнем поединке чемпионата команда Карло Анчелотти умудрилась пропустить четыре мяча в свои ворота в выездном противостоянии с Вильярреалом. В итоге матч завершился вничью 4:4 и прервал победную серию королевского клуба, которая насчитывала четыре матча во всех турнирах.

Бетис

"Зелёно-белые" до минувших выходных вели борьбу с Вильярреалом за седьмое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в Лиге Конференций. Бетис в родных стенах принимал Реал Сосьедад и уступил баскам со счётом 0:2. В тот же момент в параллельном поединке Вильярреал потерял очки с Реалом и уже даже теоретически не догонит команду Мануэля Пеллегрини.

В 37-ми встречах Бетис оформил по 14-ть побед и ничьих, уступив при этом в 9-ти встречах. От идущего на шестом месте Реал Сосьедада «бетикос» отстали на четыре очка. В целом в последних пяти турах Бетис оформил только две победы при таком же количестве ничейных результатов. В свою очередь на выезде Бетис не знает поражений в трёх последних поединках.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Реал не смог обыграть Бетис на выезде, сыграв вничью 1:1
  • Реал Мадрид не проигрывает Бетису в семи поединках кряду, оформив на данном отрезке три победы
  • Только в двух матчах из шести последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»

Реал Мадрид – Бетис прогноз

До финала Лиги чемпионов неделя, так что не стоит рассчитывать на серьёзную ротацию в исполнении Карло Анчелотти. Считаем, что в этом поединке не стоит ждать большого количества голов и наша ставка «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.95.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 1.95
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