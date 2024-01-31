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Реал Мадрид – АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Real Madrid - ASVEL Basket прогноз
Real Madrid Real Madrid
Euroleague 01 фев 2024, 14:45 Real Madrid - ASVEL Basket
Madrid, WiZink Center
ASVEL Basket ASVEL Basket
Прогноз на матч П1(-13)
Коэф.: 1.58
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100%
1хБет 5.00
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1 февраля на "Barclaycard Arena" свой поединок в рамках Евролиги проведут мадридский Реал и АСВЕЛ. Аналитики ресурса Dailysports подготовили для вас прогноз на предстоящий матч.

Реал Мадрид

Мадридский Реал проводит отличный сезон и заслуженно претендует на триумф сразу в нескольких турнирах. В первую очередь речь идёт о Евролиге, где команда Хесуса Матео занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20-ть побед при трёх поражениях. При этом длительное время испанская команда и вовсе не знала горечи поражений, однако начало года явно не задалось. Выездные поражения от Барселоны (78:83) и Монако (74:98) в Евролиге вкупе с обидными проигрышами в родном чемпионате могут пошатнуть уверенность испанцев. К примеру, к матчу против АСВЕЛа мадридцы подходят после выездного поражения от Гран Канарии (77:100) в чемпионате Испании. Казалось бы, ничего страшного не произошло и Реал всё также лидирует в АБК Лиге, однако это уже второе поражение в трёх последних турах. Добавим также, что вне игры у хозяев Серхио Льюль и Валтер Тавариш.

АСВЕЛ

А вот для французского коллектива из Лиона нынешняя Евролига - это настоящая катастрофа. АСВЕЛ имеет только пять побед в 23-х противостояниях и занимает второе место с конца в турнирной таблице. В последней игре турнира французский клуб встречался на выезде с Баварией, также не хватающей звёзд с неба. Матч завершился победой подопечных Пьеррика Пупе со счётом 76:64. Этот успех стал для лионцев третьим в последних пяти встречах Евролиги. В минувшую субботу АСВЕЛ также на выезде обыграл Ле-Ман (100:87) в чемпионате Франции. После 20 сыгранных поединков клуб идёт на второй строчке в турнирной таблице, имея на счету 15 побед. Под вопросом у АСВЕЛа участие в матче Нандо Де Коло.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мадридский Реал оформил победы в 9 последних очных поединках
  • Испанцы выиграли в текущем сезоне все 11 домашних поединков в Евролиге

Прогноз на матч Реал Мадрид – АСВЕЛ

Не стоит искать сенсацию там, где ей не место. Фаворит в этой паре очевиден, однако на чистую победу мадридского клуба ставить бессмысленно при таком низком коэффициенте. Предлагаем остановиться на ставке «Победа Реала с форой (-13.0)».

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Прогноз на матч П1(-13)
Коэф.: 1.58
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