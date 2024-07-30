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Dailysports Прогнозы Рапид — Висла Краков прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Рапид — Висла Краков прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Рапид Вена - Висла Краков прогноз Фото: footballwhispers.com/ Автор неизвестен
Рапид Вена Рапид Вена
Квалификация Лиги Европы 01 авг 2024, 14:30 Рапид Вена - Висла Краков
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Международные, Vienna, Allianz Stadion
Висла Краков Висла Краков
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.64
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В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится поединок между австрийским Рапидом и Вислой из Кракова. Встреча пройдет в четверг, 1 августа. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Рапид

Венский Рапид является исторически одним из сильнейших клубов Австрии с богатой историей и опытом выступлений в еврокубках, однако довольно давно не может выиграть ничего значимого.

В прошлом сезоне команда финишировала на четвертой строчке в австрийской Бундеслиге и проиграла всего одни раз в это межсезонье. В новой кампании Рапид стартовал с победы в рамках Кубка Австрии над скромным Нойзидлем.

Висла Краков

Висла считается довольно известным клубом и имеет неплохую историю на высшем уровне польского футбола. Примечательно, что именно здесь заканчивал карьеру легендарный Куба Блащиковски.

В прошлом году команда из Кракова выиграла Кубок Польши, однако продолжает выступать во втором по силе дивизионе страны. Ситуация неоднозначная, но еще больше придает интриги этому противостоянию.

Интересные факты и личные встречи

  • Рапид выиграл оба матча на старте этого сезона.
  • Висла на прошлой стадии дважды обыграла Ллапи из Косова.
  • Рапид выиграл первый матч со счетом 2:1.

Рапид — Висла Краков Прогноз

Не думаю, что гости, находясь на своем уровне, смогут навязать борьбу более сильному сопернику за выход в следующую стадию. Ставлю на тотал меньше 3.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.64
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