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Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Силва прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ракель Пеннингтон - Майра Буэно Силва прогноз
Ракель Пеннингтон Ракель Пеннингтон
Бой за вакантный титул в женском легком весе 20 янв 2024, 21:30 Ракель Пеннингтон - Майра Буэно Силва
Торонто, Scotiabank Arena
Майра Буэно Силва Майра Буэно Силва
Прогноз на матч Победа Майра Буэно Силва
Коэф.: 1.63
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В рамках в рамках турнира UFC 297 Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва подерутся за вакантный титул в женской легчайшей весовой категории. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 21 января. Бой начнется не ранее 04:30 по центрально европейскому времени.

Ракель Пеннингтон

Ракель Пеннингтон уже десять лет является частью UFC, однако её боевой путь в промоушене не отличается выдающимися достижениями. Единственная попытка выйти на вершину, предпринятая в 2018 году, закончилась для неё нокаутом в пятом раунде в поединке за пояс против Аманды Нунес.

Положительные моменты в выступлениях Пеннингтон сложно назвать яркими, так как практически все её победы были завоеваны по очкам, а также большинство поражений приходились на решения судей. Даже в попытках претендовать на титул её результаты оставляют желать лучшего.

Майра Буэно Силва

Майра Буэно Силву, возможно, не является перспективным талантом, но она моложе своей соперницы и в трех последних боях одержала победы досрочно. Однако стоит отметить, что её победа над Холли Холм была отменена из-за обнаружения запрещенного вещества в её крови. Буэно Силва утверждала, что вещество попало в её организм с использованием лекарства, и её аргументы были признаны убедительными. В результате ей было наложено четырехмесячное отстранение и штраф в размере 15% от гонорара.

Прогноз на бой Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва

Бой, вероятно, будет интересен любителям борьбы. Предположу, что девушки проведут все пять раундов в клинче на мате. В данном случае Ракель Пеннингтон будет скорее защищаться, в то время как Майра Буэно Силва будет пытаться атаковать. Ставить буду на победу Майры.

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Прогноз на матч Победа Майра Буэно Силва
Коэф.: 1.63
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