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Райо Вальекано – Гранада прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Райо Вальекано - Гранада прогноз Фото: https://www.granadadigital.es/ Автор неизвестен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Испания 15 мая 2024, 13:30 Райо Вальекано - Гранада
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Испания, Madrid, Кампо де футбол де Вальекас
Гранада Гранада
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
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На среду в Ла Лиге запланировано четыре встречи, среди которых и противостояние Райо Вальекано – Гранада. Прогноз на матч этих клубов подготовлен экспертамиDailysports.

Райо Вальекано

«Великаны» не добились значимых успехов в этом сезоне, об этом свидетельствует скромное 16-е место в турнирной таблице, хотя отрыв от опасной зоны составляет 6 очков, а осталось провести три матча. Свой последний матч команда провела в гостях против Валенсии, встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, серия без побед увеличилась до трех матчей, за этот период удалось набрать всего одно очко. Не будет лишним отметить, что команда не забивает в трех встречах кряду. Пока место в элите не гарантировано, минимальная мотивация у команды остается. Предстоящую встречу из-за травмы пропустит только Мендес.

Гранада

«Насриды» текущий чемпионат точно не запишут себе в актив, клуб идет предпоследним в турнирной таблице, потеряв даже теоретические шансы на сохранение прописки. В последнем туре Гранада не смогла дать бой дома Реалу, уступив со счетом 0:4, причем до этого был провал в гостях против Севильи – 0:3.

Сложно найти мотивацию, когда сезон провален, а мощный финиш ничего уже не изменит. Руководству надо думать о том, как сохранить ключевых игроков, а также думать о возвращении в элиту в следующем сезоне. Пятеро игроков не смогут выйти на поле из-за повреждений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Райо Вальекано сумел одержать выездную победу в очной встрече со счетом 2:0, все благодаря двум забитым мячам в концовке.
  • Слабо «великаны» играют дома, всего 3 победы при 6 поражениях и 8 ничьих.
  • Гранада худшая выездная команда Примеры этого сезона, ни разу не выиграли, три ничьи и 14 поражений.

Райо Вальекано – Гранада Прогноз

Хоть матч с не самой привлекательной афишей, между собой сыграют представители сильнейшего испанского дивизиона. «Великаны» фавориты встречи, они играют дома, а также имеют небольшую мотивацию, а Гранада ждет завершения сезона. Рискнем поставить на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
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