Пюник обыграет Стругу в родных стенах! Прогноз на матч Пюник - Струга

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.63 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Конференций состоится во вторник в Ереване, где местный Пюник примет Стругу. Первый матч этих команд в Македонии завершился победой Стругы со счётом 2:1. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Пюник

Пюник спустя два года вернул себе титул чемпионов в Армении. В 36-ти сыгранных матчах команда допустила только два поражения, оформив при этом 24 победы. Ближайшего преследователя в лице Ноа команда Эгише Меликяна опередила всего на два балла.

В прошлом сезоне Пюник принимал участие в Лиге Конференций, где в первых двух раундах прошёл эстонский Нарва-Транс (2:0 и 3:0) и шведский Кальмар (2:1 и 2:1). Однако класса не хватило, чтобы дать бой норвежскому Будё-Глимту.

Не удалось команде проявить себя в Лиге чемпионов и в этом сезоне. В первом раунде квалификации Пюник противостоял минскому Динамо. Сыграв вничью 0:0 на выезде, Пюник умудрился уступить в родных стенах с минимальным счётом 0:1. В итоге чемпион Армении вылетел в Лигу Конференций, где в первом же матче проиграл македонской Струге.

Струга

«Трим-Лум» выиграл два последних чемпионата Северной Македонии. В последнем розыгрыше Струга лишь по дополнительным показателям обошла Шкендию 79 и на два балла опередила Шкупи. В 33-х матчах Струга оформила 20-ть побед, проиграв в девяти встречах.

В прошлом сезоне Струга неудачно сыграла в квалификации Лиги чемпионов, уступив в первом же раунде Жальгирису – 0:0 и 1:2. Вылетев в Лигу Конференции Струга обыграла Будучность (1:0 и 4:3) и Свифт Эсперанж (3:1 и 1:2), однако преодолеть барьер в лице исландского Брейдаблика не удалось – в двух матчах Струга проиграла.

Неудачно стартовала Струга в еврокубках и в текущем сезоне. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов клуб из Македонии дважды проиграл Словану из Братиславы – 2:4 на выезде и 1:2 дома. А вот с Пюником в родных стенах в Лиге Конференций Струга справилась, однако судьба путёвки в следующий раунд решится в Ереване.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой

Только в одном матче с участием Пюника сыграла ставка на «Обе забьют»

В трёх последних матчах с участием Стругы сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Пюник – Струга прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая победу Пюника коэффициентом 2.20. Считаем, что Пюник может взять реванш в родных стенах и наша ставка «Победа Пюника с форой (0)» с коэффициентом 1.63.

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