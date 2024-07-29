EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Пюник обыграет Стругу в родных стенах! Прогноз на матч Пюник - Струга

Пюник обыграет Стругу в родных стенах! Прогноз на матч Пюник - Струга

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Пюник - Струга прогноз Фото: fcpyunik.am / Автор неизвестен
Пюник Пюник
Лига конференций. Квалификация Вчера, 12:00 Пюник - Струга
Завершен
3 : 1
Международные, Yerevan, Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
Струга Струга
Серж Дебле
16’
Михаил Коваленко
45’ 90 + 6’
45 + 4’
Бесарт Ибраими
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.63
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Конференций состоится во вторник в Ереване, где местный Пюник примет Стругу. Первый матч этих команд в Македонии завершился победой Стругы со счётом 2:1. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Пюник

Пюник спустя два года вернул себе титул чемпионов в Армении. В 36-ти сыгранных матчах команда допустила только два поражения, оформив при этом 24 победы. Ближайшего преследователя в лице Ноа команда Эгише Меликяна опередила всего на два балла.

В прошлом сезоне Пюник принимал участие в Лиге Конференций, где в первых двух раундах прошёл эстонский Нарва-Транс (2:0 и 3:0) и шведский Кальмар (2:1 и 2:1). Однако класса не хватило, чтобы дать бой норвежскому Будё-Глимту.

Не удалось команде проявить себя в Лиге чемпионов и в этом сезоне. В первом раунде квалификации Пюник противостоял минскому Динамо. Сыграв вничью 0:0 на выезде, Пюник умудрился уступить в родных стенах с минимальным счётом 0:1. В итоге чемпион Армении вылетел в Лигу Конференций, где в первом же матче проиграл македонской Струге.

Струга

«Трим-Лум» выиграл два последних чемпионата Северной Македонии. В последнем розыгрыше Струга лишь по дополнительным показателям обошла Шкендию 79 и на два балла опередила Шкупи. В 33-х матчах Струга оформила 20-ть побед, проиграв в девяти встречах.

В прошлом сезоне Струга неудачно сыграла в квалификации Лиги чемпионов, уступив в первом же раунде Жальгирису – 0:0 и 1:2. Вылетев в Лигу Конференции Струга обыграла Будучность (1:0 и 4:3) и Свифт Эсперанж (3:1 и 1:2), однако преодолеть барьер в лице исландского Брейдаблика не удалось – в двух матчах Струга проиграла.

Неудачно стартовала Струга в еврокубках и в текущем сезоне. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов клуб из Македонии дважды проиграл Словану из Братиславы – 2:4 на выезде и 1:2 дома. А вот с Пюником в родных стенах в Лиге Конференций Струга справилась, однако судьба путёвки в следующий раунд решится в Ереване.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой
  • Только в одном матче с участием Пюника сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В трёх последних матчах с участием Стругы сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Пюник – Струга прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая победу Пюника коэффициентом 2.20. Считаем, что Пюник может взять реванш в родных стенах и наша ставка «Победа Пюника с форой (0)» с коэффициентом 1.63.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.63
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
32’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
32’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
32’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года