Пуэрто-Рико — Сербия прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 168 Коэф.: 1.57 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Пуэрто-Рико и Сербии. Встреча пройдет в среду, 31 июля. Начало игры запланировано на 17:15 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Пуэрто-Рико

Сборная Пуэрто-Рико является крепкой командой, которая способна преподнести сюрпризы. Они обладают хорошей командной игрой и несколькими опытными игроками, которые могут повлиять на исход матча.

Матч против сербов выглядит решающим за третье место в квартете, заняв которое вполне реально получить путевку в плей-офф. В первой игре карибская сборная проиграла Южному Судану, а заключительный матч проведет против США.

Сербия

Под руководством опытного тренера и с участием звезд НБА, таких, как Никола Йокич и Богдан Богданович, сербская сборная обладает мощной атакой и умением контролировать темп игры.

Поражение в первой игре против американцев сюрпризом не стало, однако балканцы имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф. Для этого надо просто выиграть два оставшихся матча, в которых Сербия будет в статусе фаворита.

Интересные факты и личные встречи

Пуэрториканцы проиграли пять последних матчей.

Сербия выиграла лишь два раза в предыдущих пяти поединках.

Сербы праздновали победу во всех семи очных встречах.

Пуэрто-Рико - Сербия Прогноз

Сербия выглядит явным фаворитом этого матча благодаря более глубокому составу и опыту на международной арене. Пуэрто-Рико будет сложно противостоять мощной атаке сербов, поэтому поставлю на тотал больше 168 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram