ПСЖ — Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Прогноз на матч Победа ПСЖ Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между ПСЖ и Реалом Сосьедад. Встреча пройдет в Париже в среду, 14 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

ПСЖ

Парижане в напряженной борьбе сумели вырвать путевку в плей-офф лишь в последнем туре группового этапа. Стоит отдать должное соперникам по группе, которыми оказались Милан, Ньюкасл и Боруссия из Дортмунда.

С жеребьевкой французам на стадии 1/8 финала откровенно повезло. Учитывая какие клубы могли достаться в соперники, вариант с баскским Реалом выглядел едва ли не самым простым. К слову, лидер атак парижан Килиан Мбаппе должен быть готовым к этому матчу.

Реал Сосьедад

Испанский коллектив довольно ровно прошел групповую стадию и даже выиграл свой квартет, где главным фаворитом был миланский Интер. На внутренней арене команда немного забуксовала и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

У басков серьезные кадровые потери в лице травмированных Одриосолы, Тирни и Оярсабаля.

Интересные факты о матче и история личных встреч

ПСЖ забивает и пропускает в пяти играх кряду, но не проигрывает уже более трех месяцев.

Реал Сосьедад не может забить уже на протяжении четырех поединков подряд.

Между собой команды ранее не встречались.

ПСЖ — Реал Сосьедад Прогноз

Хозяева пребывают в отличной форме, чего не скажешь про испанскую команду. Нет сомнений, что на своем поле ПСЖ сможет добиться победы. Это и будет моей ставкой.

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