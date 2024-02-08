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ПСЖ – Лилль прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
ПСЖ - Лилль прогноз
ПСЖ ПСЖ
Лига 1 Франция 10 фев 2024, 15:00 ПСЖ - Лилль
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Франция, Paris, Парк де Пренс
Лилль Лилль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.56
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В 21-м туре Лиги 1 ПСЖ на домашнем стадионе Парк де Пренс сыграет против Лилля. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

ПСЖ

ПСЖ невозможно остановить в текущем сезоне Лиги 1. Команда Луиса Энрике доминирует над своими соперниками, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Собственно говоря, именно Ницца является последней командой, которой удалось обыграть ПСЖ в матче Лиги 1, а произошло это аж 15 сентября. С тех парижане не проигрывают в 15 играх подряд. В предыдущем туре ПСЖ на выезде переиграл Страсбур, а после этого был обыграл Брест (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Лилль

Лилль в среду вылетел из Кубка Франции от Лиона (1:2), но в Лиге 1 дела команды Паулу Фонсеки идут значительно лучше. “Доги” потерпели лишь 1 поражение в чемпионате за последние 14 матчей – на выезде против Страсбура (1:2). Лилль занимает четвертое место, а от зоны Лиги чемпионов его отделяет только 1 очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне Лилль отбирал очки у ПСЖ – 1:1 в 16-м туре
  • За всю историю Лилль 6 раз обыграл ПСЖ на выезде
  • 7:1 в 2022 году – самая крупная победа ПСЖ над Лиллем

Прогноз на матч ПСЖ – Лилль

Лилль – тяжелый противник. Но мы все же ставим на то, что ПСЖ заберет свои 3 очка в этой игре.

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