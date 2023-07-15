"Урарту"

Клуб многим более известен как "Бананц". Именно под таким названием он и взял свои первые трофеи, включительно с чемпионством 2014-го года. Но пару лет назад сменился собственник, и произошел ребрендинг. Уже в нынешнем формате, под руководством Дмитрия Гунько, "гордые орлы" оформили "золотой дубль". И надеялись еще и в еврокубках себя проявить, где армянам было откровенно нечем похвастаться ранее: постоянные вылеты от первого же противника в квалификации при минимуме побед. Вот и сейчас все идет к тому, что придется пытаться реализовывать свои амбиции в Лиге конференций. Армяне имели преимущество в домашнем поединке с боснийцами, но так и не забили, к тому же пропустив на 89-й минуте в свои ворота.

Статистика личных встреч

До 2023-го года команды нигде не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что если боснийцы выиграли в Армении, то должны сделать это и сейчас. Рекомендуем ставить на победу "Зриньски" при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,95).