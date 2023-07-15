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Прогноз на матч Зриньски - Урарту 18 июля 2023 года

Прогноз на матч Зриньски - Урарту 18 июля 2023 года
Зриньски Зриньски
Лига Чемпионов 18 июл 2023, 14:00 Зриньски - Urartu FC
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- : -
Международные, Mostar, HSK Zrinjski Stadium
Urartu FC Urartu FC
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.95
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18 июля на"Биели Бриег" (Мостар) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Зриньски" сыграет против "Урарту". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Зриньски"

Команда удерживает национальный рекорд по количеству чемпионских титулов. Весной "дворяне" в 8 раз стали лучшими в Боснии и Герцеговине, заодно защитив "золото", взятое годом ранее. Кроме того, у них получилось прибавить и кубок, только 2-й за все время. Понятно, что клуб регулярно стартует на евроарене. Без громких успехов, более того, ни разу не получилось пробиться на групповой этап. Но хотя бы в последние годы и не вылетают боснийцы сразу же. В 2019-м и 2020-м они проходили по 2 раунда квалификации Лиги Европы. Прошлым летом их минимально обыграл "Шериф" в Лиге чемпионов (0-0, 0-1). Но в менее рейтинговой Лиге конференций "Зриньски" справились с "Тираной" и "Тоболом" и даже "Слован" побеждали дома, но по итогам экстра-тайма вылетели в Братиславе. Сейчас получилось начать с минимально, но выигранной встречи на Кавказе.

"Урарту"

Клуб многим более известен как "Бананц". Именно под таким названием он и взял свои первые трофеи, включительно с чемпионством 2014-го года. Но пару лет назад сменился собственник, и произошел ребрендинг. Уже в нынешнем формате, под руководством Дмитрия Гунько, "гордые орлы" оформили "золотой дубль". И надеялись еще и в еврокубках себя проявить, где армянам было откровенно нечем похвастаться ранее: постоянные вылеты от первого же противника в квалификации при минимуме побед. Вот и сейчас все идет к тому, что придется пытаться реализовывать свои амбиции в Лиге конференций. Армяне имели преимущество в домашнем поединке с боснийцами, но так и не забили, к тому же пропустив на 89-й минуте в свои ворота.

Статистика личных встреч

До 2023-го года команды нигде не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что если боснийцы выиграли в Армении, то должны сделать это и сейчас. Рекомендуем ставить на победу "Зриньски" при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,95).

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.95
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