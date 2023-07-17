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Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года
Зимбру Зимбру
Лига конференций 20 июл 2023, 13:00 Зимбру - Ла Фиорита Монтеджардино
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Международные, Chisinau, Zimbru Stadium
Ла Фиорита Монтеджардино Ла Фиорита Монтеджардино
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.95
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20 июля на "Зимбру" (Кишинев)пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Зимбру" сыграет против "Ла Фиорите". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Зимбру"

Команда была фактическим представителем Молдовы в футболе Советского Союза. Достижения были скромны, но более десятка лет в Высшей Лиге провели, даже забирались на 6-е место, а в кубке СССР достигали полуфинала. Конечно же, во времена независимости "желто-зеленые" были флагманом, и до 2000-го успели взять 8 чемпионских титулов - но дальше наступила эра "Шерифа". Дальше были разве что успехи в кубке, но в национальном первенстве 6 лет кряду не получалось забраться выше 5-го места. На таком фоне прошлый розыгрыш, принесший "бронзу", стал настоящим прорывом. Заодно это позволило вернуться и в еврокубки - до этого клуб из Кишинева играл там аж в 2016-м, когда в Лиге Европы прошли "Чихуру", но уступили "Османлыспору". "Камбэк" не стал триумфальным - выездная ничья, но в скромном Сан-Марино.

"Ла Фиорита"

Клуб играет в чемпионате крошечного государства - да, такой проводится. Причем если в 2022-м году получилось взять там чемпионство, к слову, уже 6-е в истории, то в пошлом розыгрыше "желто-синие" откатились на 3-е итоговое место. Но УЕФА для того и запускал Лигу конференций, чтобы могли стартовать и такие скромные коллективы. Это, кстати, будет уже 12-й старт кряду на международной арене для команды. За все предыдущее время она себе в актив вписала только ничьи с "Линфилдом" и "Биркиркарой" - оба раза, конечно же, дома. Так что нынешний старт уже будет расценен как успешный: с молдаванами там же закончили 1-1. Еще и до 64-й минуты выигрывали, но Кэрунту спас гостей от позора в виде поражения такому сопернику.

Статистика личных встреч

Конечно же, редкие гости еврокубков до нынешнего противостояния не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и дома молдаване столкнутся с проблемами явных аутсайдеров - ждем победы "Зимбру" при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,95).

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.95
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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