Прогноз на матч Жирона - Лас-Пальмас 2 сентября 2023 года
В матче четвертого тура чемпионата Испании Жирона на своем поле будет принимать одного из аутсайдеров нового сезона Лас-Пальмас. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.
Жирона
Еще в концовке прошлого сезона команда вышла на новый уровень и в новом розыгрыше Ла Лиги выглядит очень эффектно.
После трех туров Жирона идет без поражений, добыв две победы и один раз сыграв вничью. Сейчас с семью баллами команда занимает третье место в турнирной таблице и уступает лидирующему Реалу лишь два балла.
Лас-Пальмас
Команда считается одним из главных кандидатов на вылет в новом сезоне, хотя после трех туров она не занимает место в зоне вылета. В стартовых турах Лас-Пальмас сыграл вничью с Мальоркой и Реалом Сосьедад, а в последнем туре было поражение от Валенсии.
По итогам стартовых трех матчей национального первенства Лас-Пальмас занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает зону вылета на одно очко.
Интересные факты
Лас-Пальмасу не может выиграть уже в последних 19 матчах в Ла Лиге. В шести из последних семи матчей с участием Лас-Пальмаса не было пробито тотал более 2.5 гола в сумме.
Прогноз на игру Жирона - Лас-Пальмас
Хозяева поля дали понять, что их хорошие результаты в товарищеских матчах и в прошлом сезоне – не случайность. В новом сезоне они уже забили 6 мячей за первые три игры чемпионата.
Не исключено, что гости смогут выстроить качественную оборону, но пропустить им все же придется. Мне кажется, что в этой игре пройдет ставка на тотал меньше 2.5 по коэффициенту 1.68.
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