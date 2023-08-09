Прогноз на матч Жальгирис не проиграет Коэф.: 1.7 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

10 августа в рамках первого поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют литовский "Жальгирис" и шведский "Хеккен".

"Жальгирис"

Свой еврокубковый путь в этом сезоне чемпион Литвы начинал в квалификации Лиги чемпионов, где смог дать бой турецкому "Галатасараю". После ничейного результата в первой игре дома (2:2), "Жальгирис" скромно уступил на выезде со счетом 0:1. В первом же раунде квалификации “Жальгирис” переиграл македонскую "Стругу" со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

В последнем матче чемпионата Литвы "Жальгирис" не смог обыграть "Шяулй". Встреча завершилась со счетом 0:0. В данный момент чемпион идет на втором месте турнирной таблицы, отставая на 5 очков от лидер.

"Хеккен"

"Хеккен" после победы в чемпионате Швеции ведет борьбу за титул и в этом сезоне, отставая от лидеров на 4 очка.

В последнем матче национального первенства обладатель титула победил "Эльфсборг" со счетом 3:1, что помогло им улучшить позиции в борьбе за первое место.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Хеккен" справился с валлийским клубом ТНА со счетом 5:1 по сумме двух матчей. В следующем этапе квалификации шведы уступили фарерской команде "Клаксвик" в серии пенальти и вылетели из турнира.

Статистика и прогноз

Согласно данным букмекерских компаний, "Хеккен" является фаворитом этого матча.

Интересно, что "Жальгирис" не знает побед уже в 4 играх подряд, в то время как "Хеккен" победил дважды в 5 последних матчах.

Буду ставить ан то, что "Жальгирис" не проиграет в этой встрече, так как команда довольно успешно играет на своем поле.

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