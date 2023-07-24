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Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года
Жальгирис Жальгирис
Лига Чемпионов 25 июл 2023, 12:00 Жальгирис - Галатасарай
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- : -
Международные, LFF Stadium
Галатасарай Галатасарай
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.87
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25 июля состоится первый матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором литовский "Жальгирис" на своем поле примет турецкий “Галатасарай”.

"Жальгирис"

Эта команда успешно преодолела первый тур квалификации Лиги чемпионов, где встречалась со "Стругой". После домашней ничьей (0:0) литовцы победили соперника на выезде (2:1).

В текущем сезоне чемпионата Литвы "Жальгирис" уверенно идет на первом месте турнирной таблицы, выиграв 16 матчей из 23.

"Галатасарай"

Турецкая команда лишь начинает свои выступления в отборочном турнире Лиги Чемпионов. Со второго раунда квалификации “Галатасарай” стартует благодаря чемпионскому титулу в турецкой лиге прошлого сезона.

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции турецкий гранд добыл 28 побед, четыре раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. В целом команда укомплектована звездными игроками и ее цель является очевидной – групповой этап Лиги чемпионов. Однако для этого еще предстоит пройти три круга квалификации.

Статистика и история противостояния

Ранее клубы между собой в официальных матчах не играли. Что касается текущих серй, то "Жальгирис" не проиграл 14 из последних 15 матчей на своем поле, в то время как "Галатасарай" не побеждал в 3 из 4 предыдущих матчей.

В четырех из пяти последних матчах с участием “Жальгириса” было забито более 2 мячей.

Прогноз на матч

Несмотря на то, что литовцы являются явными аутсайдерами, хотя бы гол в игре с более грозным соперником они забить в состоянии. Основываясь на этом мнении, я буду ставить на исход "обе команды забьют – да" с коэффициентом 1.87.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.87
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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