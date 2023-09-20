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В среду 21 сентября в 21:00 по среднеевропейскому времени состоится матч первого тура Лиги конференций в группе B между украинской Зарей и бельгийским Гентом.

Заря

Трехкратный бронзовый призер Чемпионата Украины, двукратный финалист Кубка – один из двух клубов, которые представляют свою страну на международной арене на групповом этапе. Этот сезон будет всего лишь пятый, когда команда попадает в групповой этап еврокубков. В сезоне 2016/17 «мужики» смогли принять участие в групповом этапе второго по значимости клубного турнира Европы, но попав в группу с Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Феенордом заняли последнее место. Неудачными были также три следующих попадания в групповой этап еврокубков сезонов 2017/18, 2020/21 и 2021/22 (первые два в Лиге Европы, последний в Лиге конференций), во всех случаях Заря занимала третье место в группе.

В прошлом сезоне Заря заняла третье место в Премьер-лиге Украины, что позволило им принятие участие в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. После гостевого поражения Славии Прага 0:2 в номинально домашнем поединке луганчане не выиграли 2:1, вылетев по сумме двух матчей. Поражение не позволило пройти в группу ЛЕ, однако подарило путевку в эту же стадию соревнований Лиги конференций.

Старт текущего сезона в украинской Премьер-лиге также успешным не назовешь. После шести туров у команды всего пять очков и 13 строчка турнирной таблицы, а это зона матчей плей-офф на вылет.

Неудовлетворительные результаты команды заставили тренера Ненада Лалатовича, который не пробыл в тренерском кресле даже двух месяцев, сложить свои полномочия, после чего клуб подписал контракт с Валерием Кривенцовым

Гент

Клуб из Гента единожды становился чемпионом Бельгии, четыре раза завоевывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Но «буйволы» имеют больший опыт выступления на международной арене, нежели их соперник. Команда пять раз принимала участие в Лиге чемпионов, восемь раз в Лиге Европы и трижды в Лиге конференций. В чемпионской лиге клуб максимум достигал стадии 1/8 финала, а вот в других двух турнирах доходил до четвертьфинала. В предыдущем сезоне Гент занял второе место в группе уступив первую позицию шведскому Юрдоргену, а после в раунде плей-офф прошел азербайджанский Карабах в серии пенальти. В 1/8 финала преодолен барьер Истанбул Башакшехир, но на следующим этапе был остановлен Вест Хэмом, которому проиграл с аналогичным счетом.

Свой путь в групповой этап Лиги конференций Гент начал со второго квалификационного раунда где уверенно победил словацкую Жилину, забив в обоих матчах по пять голов. В третьем раунде квалификации не менее уверенно разобрался с польским Погонь Щецин, решив судьбу противостояния уже после первого матча (5:0). В последнем раунде отбора бельгийцы не так уверенно, но взяли верх над кипрским АПОЭЛом, забив в каждом из матчей по два гола.

На данный момент Гент возглавляет таблицу в Лиге Жупиле. В национальном чемпионате команда за шесть туров еще ни разу не проиграла и только дважды сыграла вничью.

Факты о матче и статистика личных встреч

Между собой оппоненты еще не встречались, но пересекался с другими представителями Украины - страны, охваченной на данный момент войной за свою независимость. В сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги Европы Гент попадал в один квартет с донецким Шахтером. Тогда два поражения от «горняков» (0:5, 3:5) не помешали бельгийцам занять второе место в группе. А при следующем попадании в Лигу Европы в сезоне 2019/20 «буйволы» встретились в группе с Александрией - одна победа Гента (2:1) и одна ничья (1:1). Заря же встречалась с бельгийским клубом единожды в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона 2015/16. Этим клубом был Шарлеруа и тогда все закончилось с общим счетом 5:0 в пользу Зари.

Прогноз на матч

Гент очень успешно начал выступление в текущем сезоне, а вот их соперник наоборот. Учитывая, как Гент играет сейчас в чемпионате страны, в данном матче и в целом в данном квартете, у них больших проблем возникнуть не должно. Забивают стабильно как минимум по пару мячей за матч и, пожалуй, в предстоящей игре эта тенденция продолжится, так как Заря не выглядит сейчас слишком опасным соперником. Украинский клуб сейчас явно не в своей тарелке, этот коллектив может играть лучше, но пока далек от оптимальной формы. Поэтому можно согласиться тут с букмекерами, которые считают бельгийцев явными фаворитами. Мояставканаэтотпоединок:фораГент (-1).

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