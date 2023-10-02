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Прогноз на матч Зальцбург - Реал Сосьедад 3 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Зальцбург - Реал Сосьедад прогноз
Зальцбург Зальцбург
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 12:45 Зальцбург - Реал Сосьедад
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Международные, Salzburg, Red Bull Arena
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.4
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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся "Зальцбург" и "Реал Сосьедад". Встреча пройдет в Австрии 3 октября.

"Зальцбург"

Эта команда уже пятый год подряд выступает на групповой стадии Лиги чемпионов и наделала уже немало громких сенсаций в Европе.

Несмотря на это, команде пока удалось пробиться только в плей-офф один раз. В новом сезоне у них есть все для того, чтобы повторить свой успех.

В первом туре "Зальцбург" неожиданно победил "Бенфику" да еще и на ее поле со счетом 2:0. Впереди у австрийцев соперник уровнем ниже, хотя “Реал Сосьедад” в последние годы стремится к тому, чтобы вернуть былую славу.

"Реал Сосьедад"

В новом сезоне баски проиграли только один из девяти матчей. Это случилось в Мадриде, где они уступили местному "Реалу".

В первом туре Лиги чемпионов команда из Сан-Себастьяна принимала на своем поле финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Интер" и была близка к победе, но пропустила в концовке матча – 1:1.

Теперь "Реал Сосьедад" отправляется в гости к “Зальцбургу”, где их точно не ждет легкая прогулка.

Прогноз на матч и статистика

Команды играли между собой лишь два раза – на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2017/2018. Тогда австрийцы были сильнее и прошли дальше (2:2, 2:1). Интересно, что "Зальцбург" проиграл только один из последних 8 домашних матчей Лиги чемпионов (включая квалификацию), имея 5 побед и 2 ничьи.

Мне кажется, что в этом матче обе команды не будут бежать вперед сломя голову. Хозяевам поля хватит и ничьей, а гости вряд ли хотят отдать три очка своим конкурентам. Буду ставить на ничью за 3,4.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.4
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