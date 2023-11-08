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Прогноз на матч Зальцбург — Интер 8 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Зальцбург - Интер М прогноз
Зальцбург Зальцбург
Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Зальцбург - Интер М
-
- : -
Международные, Salzburg, Red Bull Arena
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.89
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В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся "Зальцбург" из Австрии и "Интер" из Италии. Обе команды имеют шансы на выход из группы, а значит противостояние будет принципиальным для них.

"Зальцбург"

Чемпион Австрии минувшего сезона занимает третье место в группе D, набрав 3 очка. Свою единственную победу они добыли еще в первом туре, когда огорчили "Бенфику" на выезде со счётом 2:0.

После этого поражения чемпион Австрии проиграл дома "Реал Сосьедаду" (0:2) и на выезде "Интеру" (1:2).

В минувшие выходные "Зальцбург" одержал победу над "Тиролем" на чужом поле со счётом 2:0, после чего смогли выйти на первое место в австрийской Бундеслиге.

"Интер"

Финалист прошлого розыгрыша турнира на данный момент занимает второе место в своей группе с 7 очками. В случае победы им будет гарантировано место в плей-офф.

В первом матче они сыграли вничью на выезде с "Реал Сосьедадом" (1:1), после чего смогли обыграть "Бенфику" (1:0) и "Зальцбург" (2:1).

На внутренней арене "Интер" занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на 2 очка. В прошлые выходные миланский гранд обыграл грозную "Аталанту" на выезде со счётом 2:1.

Статистика и прогноз на матч

У австрийцев серия из трех матчей без поражений. Кроме того, “Зальцбург” добыл лишь одну победу в трех из последних четырех матчах на своем поле.

В то же время у “Интера” серия без поражений насчитывает семь матчей, а в последних четырех играх с участием миланцев был пробит тотал 2,5 гола.

Я верю в то, что гости добудут победу и спокойно выйдут из группы. Поставлю на победу “Интера” с форой -1 с коэффициентом 1.89.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.89
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