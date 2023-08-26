Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года
29 августа на ""Штадион Ванкдорф" (Берн) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором "Янг Бойз" встретится с "Маккаби" (Хайфа). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
"Янг Бойз"
Клуб, казалось бы, установил свое доминирование в швейцарском футболе, когда в 2018-2021 годах смог взять 4 чемпионских титула кряду. Потом, правда, было падение на 3-е место в Суперлиге. Но год назад в Берне появился Рафаэль Вики, и этот известный в прошлом полузащитник проявил себя и как тренер, оформив "золотой дубль". Теперь "желто-черные", которые практически не поменяли состав, после довольно противоречивого начала розыгрыша на внутренней арене стартовали и в квалификации Лиги чемпионов. Там они начинали только против "Маккаби", в рамках этого раунда. Получилось вроде бы неплохо, в Израиле не проиграли, закончив на 0-0. Впрочем, все равно после этого на своем поле нужно добиваться победы.
"Маккаби" (Хайфа)
Команда в прошлом сезоне была участником группового раунда. И даже выигрывала тогда у "Ювентуса". Сейчас остается буквально 1 шаг до того, чтобы повторить то достижение, и опять пробиться в основной этап главного еврокубка. Уже убраны с дороги "Хамрун Спартанс", "Шериф" и "Слован" (Братислава), и только с молдаванами были проблемы - им проиграли в Тирасполе, в итоге выбив "желто-черных" только в экстра-тайме (но оформив итоговые 4-1). Но наиболее сложным выглядит именно последний соперник. Со швейцарцами, при всем, довольно заметном, преимуществе, дома забить не получилось - та встреча закончилась нулевой ничьей. Теперь нужно побеждать на выезде, хотя не исключено, что теперь уже "зеленые обезьяны" постараются максимально "закрыться".
Статистика личных встреч
23-го августа команды провели первый очный поединок, и пока что так и не забивали друг другу.
Прогноз
Букмекеры считают, что будет зрелищный поединок, то принесет итоговый успех хозяевам. Согласимся хотя бы со вторым, сделав ставку на то, что "Янг Бойз" победит в основное время (коэффициент - 1,8).
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