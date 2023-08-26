"Маккаби" (Хайфа)

Команда в прошлом сезоне была участником группового раунда. И даже выигрывала тогда у "Ювентуса". Сейчас остается буквально 1 шаг до того, чтобы повторить то достижение, и опять пробиться в основной этап главного еврокубка. Уже убраны с дороги "Хамрун Спартанс", "Шериф" и "Слован" (Братислава), и только с молдаванами были проблемы - им проиграли в Тирасполе, в итоге выбив "желто-черных" только в экстра-тайме (но оформив итоговые 4-1). Но наиболее сложным выглядит именно последний соперник. Со швейцарцами, при всем, довольно заметном, преимуществе, дома забить не получилось - та встреча закончилась нулевой ничьей. Теперь нужно побеждать на выезде, хотя не исключено, что теперь уже "зеленые обезьяны" постараются максимально "закрыться".

Статистика личных встреч

23-го августа команды провели первый очный поединок, и пока что так и не забивали друг другу.

Прогноз

Букмекеры считают, что будет зрелищный поединок, то принесет итоговый успех хозяевам. Согласимся хотя бы со вторым, сделав ставку на то, что "Янг Бойз" победит в основное время (коэффициент - 1,8).