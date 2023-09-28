Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В седьмом туре английской Премьер Лиги Вулверхэмптон дома примет Манчестер Сити. Матч пройдет на Молинью Стэдиум 30 сентября. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Вулверхэмптон

Вулвз переживают хорошие времена в Премьер Лиге Англии. После возвращения в элитный дивизион «волки» не опускались ниже 13-го места и даже заглядывали в еврокубки. После ухода португальского наставника Нуну Эшпириту Санту, команда немного сдала в игровом плане, но продолжает оставаться на плаву.

Старт нового сезона не совсем получился. Вулверхэмптон набрал пока лишь четыре очка и разместился на 16-й позиции в таблице. К слову, команда посреди этой недели провела матч Кубка Лиги, где уступила Ипсвичу с Чемпионшипа.

Манчестер Сити

Подопечные Пепа Гвардиолы приучили своих поклонников к отличным результатам на протяжении последних нескольких лет. Не стало исключением и начало нынешнего сезона. Манчестер все так же уверенно играет и добывает победы одну за другой. Сити идет без потерь очков в Премьер Лиге и забил уже 16 мячей в стартовых шести турах.

На острие атаки уже привычно выделяется Холанд, который продолжает забивать пачками. В этом сезоне норвежец забил половину голов своей команды в чемпионате.

Сити, как и в предыдущие несколько лет, рассматривается как главный претендент на английскую корону.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вулвз не может победить уже в четырех матчах подряд. Стоит отметить, что голевая серия команды длится уже 7 поединков.

Манчестер Сити прервал свою 10-матчевую серию без поражений в игре Кубка Лиги против Ньюкасла в среду.

В личных встречах огромный перевес на стороне Манчестера. Команда Гвардиолы выиграла последние 6 матчей у Вулверхэмптона с общим счетом 19:3.

Прогноз

Манчестер Сити выглядит явным фаворитом. Думаю, у «горожан» не возникнет проблем в этом поединке, поэтому поставлю на победу гостей с форой -1.5.

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