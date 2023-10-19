Прогноз на матч Вольфсбург — Байер 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Байер Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Вольфсбургом и леверкузенским Байером. Встреча пройдет Фольксваген Арене 21 октября. Начало игры запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Вольфсбург

«Волки» всего лишь один раз сумели победить в Бундеслиге (2008/2009) и завоевать Кубок (2014/15),а затем еще взяли и Суперкубок, обыграв в серии пенальти Баварию. В прошлом сезоне Вольфсбург занял восьмое место в чемпионате, лишь один пункт отделял подопечных Нико Ковача от зоны еврокубков. Последний раз на международной арене Вольфсбург играл в сезоне 2019/2020 в Лиге Европы.

На данный момент Вольфсбург располагается на седьмой строчке имея в своем активе двенадцать очков. Команда чередует победы и поражения, при этом ни разу не сыграв в ничью.

Байер

После семи туров «фармацевты» лидируют в турнирной таблице лишь на очко опережая Штутгарт и на два Баварию и дортмундскую Боруссию.

Команда имеет впечатляющий старт в чемпионате, выиграв шесть матчей и сыграв в ничью один раз.

Следует отдельно отметить в составе Байера новичка Виктора Бонифасе, который забил уже семь голов в семи матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вольфсбург исключительно побеждает на своем поле в этом сезоне.

Байер имеет десятиматчевую беспроигрышную серию.

Вольфсбург уже 8 лет не может победить Байер в домашней игре.

Прогноз

Подопечные Хаби Алонсо выглядят фаворитом и, думаю, справятся с соперником в этом матче. Моя ставка — победа Байера.

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