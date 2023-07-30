Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 21 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

3 августа на "Эштадиу Афонсу Энрикеш" (Гимарайш) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Витория" (Гимарайш) встретится с "Целе". Старт поединка запланирован на 21:15 по европейскому времени.

"Витория"(Гимарайш)

Клуб за все время выиграл только по разу кубок (2013) и Суперкубок (1988) страны. Но в чемпионате ни разу не получалось подняться выше 3-го места. С другой стороны, "завоеватели" отмечаются стабильностью - за все время был только 1 вылет из португальской Примейры. Они часто финишируют сразу за тройкой грандов (ну и за "Брагой", что постоянно брала 4-е место), чего хватало для регулярных выступлений в еврокубках. Более того, в 2013-м 2017-м и 2019-м получалось добираться до "группы" Лиги Европы. Но потом была пауза, а прошлым летом, уже в Лиге конференций, справившись с "Академией Пушкаша" и выиграв минимально у "Хайдука", вылетели из-за 1-3 в Сплите. Новый сезон начали в Словении, и в веселом поединке выиграли 4-3.

"Целе" Команда была основана еще в 1919-м году, но во времена Югославии совершенно не впечатляла. Зато все годы независимости "желто-синие" никогда не теряли "прописку", правда, и особенно ничего не показывая. Что кубок было взято только однажды, в 2005-м, а через полтора десятилетия наконец-то стали чемпионом. Потом, правда, "графы" резко сдали, дважды закончив в середине таблицы. Но прошлый сезон намекнул на амбиции: под руководством Романа Пилипчука клуб стал вице-чемпионом страны. Но, похоже, этого маловато, ведь со специалистом попрощались после годичного сотрудничества, сменив его на Альберта Риера, который с "Олимпией" из Любляны выиграл в прошлом розыгрыше "золотой дубль". На новом месте испанец дебютировал только с 2-2 против скромного "Алюминия". Потом, принимая португальцев. И, открывая и закрывая счет, в итоге уступили 3-4. Статистика личных встреч Стороны в этом цикле впервые сыграли между собой. Прогноз Букмекеры не сомневаются в победе португальцев. В итоге стоит ставить на "Виторию" при форе "-1 гол" (коэффициент - 2,01).

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