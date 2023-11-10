Прогноз на матч Виннипег Джетс - Даллас Старс 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Виннипег Джетс Коэф.: 2.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В дневных матчах НХЛ, 11 ноября, в матче регулярного сезона Виннипег встретится с Далласом. Матч начнется в 21:00 по центрально европейскому времени.

Виннипег Джетс

Сейчас у Виннипега продолжается серия из трех побед подряд. Однако до этого было три поражения к ряду. В общем, в 13 матчах этого сезона команда одержала семь побед и шесть поражений (два в овертайме). Джетс расположился на шестой строчке Западной конференции и имеет в активе 16 очков.

Что касается травмированных, то этот матч пропустит нападающий Гэбриэль Виларди, который получил травму нижней части тела. Лучшими снайперами команды в этом сезоне пока являются Марк Шайфли и Кайл Коннор. Оба являются нападающими первого звена. В предыдущей игре против Нэшвилла, два хоккеиста набрали по четыре очка. Шайфли записал в актив только ассисты, а Коннор забросил один гол и отдал три голевые передачи.

Даллас Старс

Даллас расположился на две ступеньки выше Виннипега, но разница в очках мизерная. Старс имеют 17 зачетных пунктов. В 12 матчах техасцы получили восемь поражений и потерпели четыре поражения (одно в овертайме).

Кроме этого, у Далласа нет проблем с травмированными игроками и все хоккеисты готовы к этой игре. Джо Павелски является лучшим снайпером Старс на этом этапе сезона. Крайний нападающий забросил пять шайб и отдал семь ассистов.

Прогноз

На данный момент Виннипег имеют хорошую победную серии, таким образом, делаем вывод, что команда в хорошем тонусе. Также, в этих трех победных матчах Джетс забрасывали минимум пять голов. Мой прогноз - победа Виннипег Джетс с учетом овертайма.

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