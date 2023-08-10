Прогноз на матч Вильярреал - Бетис 13 августа 2023 года
13 августа на "Керамика" (Вильярреал) пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором "Вильярреал" встретится с "Бетисом". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.
"Вильярреал"
Клуб прошлый сезон начинал, как и предыдущие, под руководством Эмери. Но уже осенью Унаи позвали вернуться в Английскую Премьер-Лигу, и он согласился возглавить "Астон Виллу". Фактически внезапно сбежавшего в Бирмингем специалиста в срочном порядке заменил Кике Сетьен, который оставил довольно противоречивое впечатление от своей работы. С одной стороны, получилось подняться с "желтым субмарином" на 5-е место. С другой стороны, спор за 4-ю, "лигочемпионовскую" позицию проиграли "Реалу Сосьедад", причем без особенных шансов (итоговое отставание составило 7 очков, 64 против 71). Более того, перед стартом новой темпорады получилось хорошо заработать на Пау Торрресе, Николасе Джексоне, Чуквуэзе, да и не игравшие Диа с Морналесом были выкуплены их командами за хорошие деньги. Но точно ли взятых на их место Серлота, Дениса Суареса и компании хватит, чтобы хотя бы удержать уровень "подводников"?
"Бетис"
Команда с 2020-го года играет под руководством Мануэля Пеллегрини. Тот сразу дал результат, вернув амбициозный проект в еврокубки. А в 2022-м удалось выиграть кубок Испании, с подъемом на 5-е место в Примере. От следующей темпорады ждали выхода в Лигу чемпионов, с учетом еще и провала соседней "Севильи". Но "зелено-белые" и сами оказались недостаточно стабильны, в итоге даже утратив свои позиции и закончив за спиной как раз у "Вильярреала". Тем важнее сейчас чилийцу показать, что его работа еще может быть полезна, что он не прошел свой пик в нынешнем проекте. Причем делать это придется без таких игроков, как Лайнес и Каналес... Но с Кольядо, Бельерином и Иско, и, если те заиграют, коллектив потенциально станет сильнее
Статистика личных встреч
В прошлом сезоне сильнее оказался "Бетис" - 1-0 дома и 1-1 на выезде.
Прогноз
Букмекеры считают явным фаворитом "Вильярреал", что играет дома. Но тут будет много борьбы, но вряд ли обилие голов - ставим на "тотал меньше 3,0" (коэффициент - 1,67).
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