"Бетис"

Команда с 2020-го года играет под руководством Мануэля Пеллегрини. Тот сразу дал результат, вернув амбициозный проект в еврокубки. А в 2022-м удалось выиграть кубок Испании, с подъемом на 5-е место в Примере. От следующей темпорады ждали выхода в Лигу чемпионов, с учетом еще и провала соседней "Севильи". Но "зелено-белые" и сами оказались недостаточно стабильны, в итоге даже утратив свои позиции и закончив за спиной как раз у "Вильярреала". Тем важнее сейчас чилийцу показать, что его работа еще может быть полезна, что он не прошел свой пик в нынешнем проекте. Причем делать это придется без таких игроков, как Лайнес и Каналес... Но с Кольядо, Бельерином и Иско, и, если те заиграют, коллектив потенциально станет сильнее

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне сильнее оказался "Бетис" - 1-0 дома и 1-1 на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают явным фаворитом "Вильярреал", что играет дома. Но тут будет много борьбы, но вряд ли обилие голов - ставим на "тотал меньше 3,0" (коэффициент - 1,67).