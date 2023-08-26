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Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года
Вильярреал Вильярреал
Ла Лига Испания 27 авг 2023, 11:30 Вильярреал - Барселона
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Испания, Villarreal, Серамика
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 2.04
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В третьем туре чемпионата Испании "Вильярреал" сыграет на своем поле против "Барселоны". Встреча пройдет 27 август.

"Вильярреал"

Новый сезон Ла Лиги для “желтой субмарины" начался не лучшим образом. В первом туре она проиграла "Бетису" на своем поле со счетом 1:2, а после этого была тяжелая победа над "Мальоркой" на выезде со счетом 1:0.

В данный момент у "желтой субмарины" три очка и девятое место в таблице, хотя цель команды на новый сезон – попасть в топ-4.

В прошлом сезоне "Вильярреал" финишировал на пятом месте в турнирной таблице и не сумел попасть в Лигу Чемпионов в этом сезоне. От четвертого места, занимаемого “Реалом Сосьедад”, команда отстала на семь баллов.

“Барселона”

У чемпиона Испании четыре очка после первых двух матчей. В первом туре каталонцы играли с “Хетафе” и матч закончился вничью 0:0. После этого чемпионы страны добыли непростую победу над "Кадисом" на своем поле со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в последние десять минут встречи.

В настоящее время "сине-гранатовые" занимают шестое место в турнирной таблице и наверняка они попытаются в новом сезоне подтвердить свой статус чемпионов Испании.

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла в Ла Лиге с уверенным отрывом от “Реала”. Они обогнали “сливочных” на десять очков.

Прогноз на матч

Коэффициент на победу "Барселоны" составляет 2.04 и это довольно высокая котировка. Буду ставить на то, что чемпионы страны победят в этой встрече.

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Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 2.04
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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