EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед прогноз
Вест Хэм Вест Хэм
Премьер-лига Англия 30 сен 2023, 10:00 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
-
- : -
Англия, London, Лондон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках седьмого тура Английской Премьер Лиги Вест Хэм будет в Лондоне принимать Шеффилд Юнайтед. Матч пройдет 30 сентября и начнется в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Вест Хэм

В новый сезон команда Дэвида Мойеса входит имея за плечами победу в Лиге Конференций в сезоне минувшем.

«Молотобойцы» неплохо стартовали в Премьер Лиге и пока идут на седьмом месте, с десятью очками в багаже. Клуб уверенно берет «свои» очки в матчах с раными по уровню соперниками. За поражения в двух последних поединках стыдно быть не должно. В соперниках Вест Хэма были сильнейшие команды Туманного Альбиона нескольких последних лет. Речь о Ливерпуле и Ман Сити. Обе эти игры лондонцы проиграли с одинаковым счетом 1:3. Также стоит отдельно отметить победу «молотобойцев» над Челси.

В Лиге Европы старт тоже получился весьма успешным. Вест Хэм обыграл болгарский клуб Бачка-Топола в рамках первого тура группового этапа.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд подобными результатами похвастаться пока не может. После оглушительного фиаско в воскресенье (проиграли 0:8 Ньюкаслу) команда явно пребывает не в лучшем расположении духа. Команда только вернулась в Премьер Лигу после нескольких лет отсутствия и сейчас идет на последней строчке в таблице.

Шеффилд не проиграл лишь в одном поединке этого сезона, когда вничью 2:2 сыграл с Эвертоном. Также команда уже успела вылететь из Кубка Английской Лиги.

Когда футболисты Юнайтед сумеют преодолеть этот кризис, остается только догадываться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вест Хэм забивает во всех без исключения матчах этого сезона, а большинство игр заканчиваются со счетом 3:1.

Шеффилд еще не знает побед в новом сезоне и лишь в одной игре сумел оставить свои ворота на замке.

Команды в принципе, равно выглядят в поединках между собой в последнее время.

Прогноз

Учитывая неудачное начало сезона для гостей, букмекеры видят фаворитом этого матча именно Вест Хэм. У «молотобойцев» посреди недели был еще матч Кубка Лиги, поэтому может сказаться усталость. Думаю, Шеффилд не проиграет больше чем в один мяч.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Гранада Коэф.: 1.7 Бетис Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Сельта Коэф.: 1.76 Алавес Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Дженоа Коэф.: 2.15 Рома Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Осасуна Коэф.: 1.6 Атлетико Мадрид Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Бока Хуниорс Коэф.: 1.98 Палмейрас Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:54 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 07:29 Дэвид Симэн выступил за увольнение Почеттино из Челси Новости футбола Сегодня, 06:06 Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры Новости футбола Сегодня, 05:48 Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 04:37 Реал продлит контракт с одним из важнейших футболистов команды Новости футбола Сегодня, 04:29 Анчелотти признался, почему лидеры Реала пропустили последний матч Новости футбола Сегодня, 04:18 Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику Новости футбола Сегодня, 03:55 ВИДЕО. Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд Новости футбола Сегодня, 03:30 ВИДЕО. Хвича забил первый гол за последние полгода Новости футбола Сегодня, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года