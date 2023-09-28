Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 30 сентября 2023 года

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В рамках седьмого тура Английской Премьер Лиги Вест Хэм будет в Лондоне принимать Шеффилд Юнайтед. Матч пройдет 30 сентября и начнется в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Вест Хэм

В новый сезон команда Дэвида Мойеса входит имея за плечами победу в Лиге Конференций в сезоне минувшем.

«Молотобойцы» неплохо стартовали в Премьер Лиге и пока идут на седьмом месте, с десятью очками в багаже. Клуб уверенно берет «свои» очки в матчах с раными по уровню соперниками. За поражения в двух последних поединках стыдно быть не должно. В соперниках Вест Хэма были сильнейшие команды Туманного Альбиона нескольких последних лет. Речь о Ливерпуле и Ман Сити. Обе эти игры лондонцы проиграли с одинаковым счетом 1:3. Также стоит отдельно отметить победу «молотобойцев» над Челси.

В Лиге Европы старт тоже получился весьма успешным. Вест Хэм обыграл болгарский клуб Бачка-Топола в рамках первого тура группового этапа.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд подобными результатами похвастаться пока не может. После оглушительного фиаско в воскресенье (проиграли 0:8 Ньюкаслу) команда явно пребывает не в лучшем расположении духа. Команда только вернулась в Премьер Лигу после нескольких лет отсутствия и сейчас идет на последней строчке в таблице.

Шеффилд не проиграл лишь в одном поединке этого сезона, когда вничью 2:2 сыграл с Эвертоном. Также команда уже успела вылететь из Кубка Английской Лиги.

Когда футболисты Юнайтед сумеют преодолеть этот кризис, остается только догадываться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вест Хэм забивает во всех без исключения матчах этого сезона, а большинство игр заканчиваются со счетом 3:1.

Шеффилд еще не знает побед в новом сезоне и лишь в одной игре сумел оставить свои ворота на замке.

Команды в принципе, равно выглядят в поединках между собой в последнее время.

Прогноз

Учитывая неудачное начало сезона для гостей, букмекеры видят фаворитом этого матча именно Вест Хэм. У «молотобойцев» посреди недели был еще матч Кубка Лиги, поэтому может сказаться усталость. Думаю, Шеффилд не проиграет больше чем в один мяч.

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