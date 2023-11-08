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Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Вест Хэм - Олимпиакос прогноз
Вест Хэм Вест Хэм
Лига Европы Сегодня, 15:00 Вест Хэм - Олимпиакос
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Международные, London, Лондон
Олимпиакос Олимпиакос
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.67
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В четвертом туре группового этапа Лиги Европы в Лондоне местный "Вест Хэм" будет играть с греческим "Олимпиакосом". Хозяева поля набрали неплохой ход и имеют все шансы завершить групповой этап на первом месте, но для этого им нужно побеждать прямы конкурентов в борьбе за выход в плей-офф.

"Вест Хэм"

По итогам трех сыгранных туров команда занимает первое место в группе А, набрав в свою копилку шесть очков.

В чемпионате дела у “молотобойцев” идут не так гладко, ведь по итогам 11 туров они занимают только 12-е место в турнирной таблице.

В еврокубке лондонцы проявили себя как качественная команда и они наверняка рассчитывают набрать три очка в матче с греческим грандом.

"Олимпиакос"

Дела у греков идут не так гладко и после трех матчей “Олимпиакос” занимает третью позицию в группе с четырьмя очками.

В греческом чемпионате у команды дела идут относительно неплохо, но в последнем матче потерпели поражение от ПАОКа со счетом 2:4.

Несмотря на малое количество очков, “Олимпиакос” сохраняет все шансы на выход из группы и при определенном раскладе вовсе могут выйти в плей-офф с первого места.

Статистика и прогноз на матч

Фаворитом данного противостояния букмекеры видят “Вест Хэм”. Несмотря на то, что хозяева поля проиграли четыре из пяти последних игр, они остаются мощной командой.

В то же время "Олимпиакос" одержал две победы в пяти последних матчах и в целом команда на ходу. Отметим, что в первом круге греки победили англичан со счетом 2:1.

Чтобы гарантировать себе место в плей-офф, англичанам нужно побеждать. Я предлагаю сделать ставку на победу "Вест Хэма".

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Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.67
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