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Прогноз на матч Вест Хэм - Манчестер Сити 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Вест Хэм - Манчестер Сити 16 сентября 2023 года
Вест Хэм Вест Хэм
Премьер-лига Англия 16 сен 2023, 10:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
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Англия, London, Лондон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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В следующем туре английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своем поле будет принимать "Манчестер Сити". Встреча с участием лидера турнирной таблицы состоится 16 сентября.

"Вест Хэм"

Лондонский клуб ударно провел прошлый сезон на международной арене, победив в Лиге конференций.

Новый сезон в Англии “молотобойцы” начали с ничьей против "Борнмута", но затем выиграли три матча подряд. Они добыли победы в играх против “Челси”, “Лутона” и "Брайтона", забив в них восемь голов.

По итогам четырех сыгранных туров команда из Лондона занимает четвертое место в таблице, набрав 10 очков.

Судя по первым играм в новом сезоне, “молотобойцы” снова готовы бороться за место в зоне еврокубков.

"Манчестер Сити"

Весьма прогнозируемо “горожане” единолично лидируют в турнирной таблице после четырех сыгранных матчей.

При этом стоит отметить, что из четырех соперников только "Ньюкасл" обладал сопоставимым потенциалом, а все остальные соперники были гораздо ниже классом.

В четырех матчах действующий чемпион страны забил 11 голов и пропустил лишь два раза.

Интересные факты

"Манчестер Сити" выиграл 16 из последних 18 матчей. Интересно, что "Вест Хэм" выиграл последние 3 матча.

Прогноз на игру "Вест Хэм" - “Манчестер Сити”

В этом матче сойдутся команды, которые ударно начали новый сезон. Для хозяев не будет позором проиграть такому сопернику, хотя легкой прогулки для гостей точно не будет.

Я буду ставить на исход "обе забьют" по коэффициенту 1.72.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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