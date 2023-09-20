Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.33 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В первом туре группы А Лиги Европы состоится матч между английским клубом "Вест Хэм" и сербской командой "Бачка-Топола". Англичане после победы в Лиге конференций в прошлом сезоне постараются проявить себя в турнире классом выше

"Вест Хэм"

На протяжении сезона в Англии коллектив показывал не самую лучшую игру и занял 14-е место в таблице. Однако, благодаря победе в Лиге конференций УЕФА, они добились права участвовать в групповом этапе Лиги Европы.

В текущем сезоне АПЛ команда стартовала более уверенно и после пяти туров она занимает шестое место в таблице, набрав десять очков.

“Бачка-Топола”

Эта скромная команда их Сербии благодаря второму месту по итогам прошлого сезона имела возможность принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но в полуфинале квалификации уступила "Браге" из Лиссабона со счетом 1:7 по сумме двух матчей.

В текущем розыгрыше чемпионата Сербии "Бачка-Топола" идет очень уверенно. В семи матчах у нее нет ни одного поражения и она является лидером таблицы.

Статистика и прогноз

"Вест Хэм" является фаворитом матча по мнению букмекеров. Команда победила трижды в последних пяти матчах.

"Бачка-Топола" выиграла последние пять матчей, забив десять мячей только в двух из них.

Между собой команды ранее не встречались.

"Вест Хэм" считается явным фаворитом и я согласен с этим мнением. Команда очень мощно выглядит дома и наверняка сербам будет непросто. При этом и гости выглядят сильной командой в этом сезоне и наверняка смогут поразить ворота соперника. Буду ставить на исход обе команды забьют.

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