EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Вест Бромвич - Мидлсбро 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Вест Бромвич - Мидлсбро 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Вест Бромвич - Мидлсбро 26 августа 2023 года
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Вест Бромвич - Мидлсбро
-
- : -
Англия, West Bromwich, Хоторнс
Мидлсбро Мидлсбро
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 4-м туре английского Чемпионшипа сыграют Вест Бромвич и Мидлсбро. Встреча состоится 26 августа на стадионе Хоторнс.

Вест Бромвич

Некогда постоялец английской Премьер-лиги теперь является середняком второго по силе английского дивизиона. После трех стартовых туров команда имеет в своем активе четыре балла.

Сезон Вест Бромвич начал с выездного поражения от Блекберна со счетом 1:2, после чего была домашняя победа над Суонси со счетом 3:2. В минувшем туре команда сыграла вничью с Лидсом. Во всех случаях Вест Бромвич давал бой сопернику и достойно смотрелся на поле.

По итогам трех сыгранных туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице и в предстоящей встрече попытается улучшить свое положение в табели о рангах.

Мидлсбро

В отличие от Вест Бромвича у Мидлсбро начало сезона выдалось крайне печальным. Команда не смогла ни разу победить, дважды проиграв и один раз сыграл вничью. В первом туре Мидлсбро дома уступил Миллоулу со счетом 0:1, после чего было разгромное выездное поражение от Ковентри со счетом 0:3. В минувшем туре команда сыграла вничью на выезде с Хадерсфилдом – 1:1.

По итогам трех туров в активе Мидлсбро лишь один балл и предпоследнее место в турнирной таблице. Пока сложно представить, за счет чего команда хочет навязать борьбу и подняться в верхнюю половину турнирной таблицы, ведь именно такая задача перед ней стоит на этот сезон.

Прогноз на матч

Обе команды “лихорадит” в начале сезона, но Вест Бромвич все же выглядит более уверенно. Рискну предположить, что в этом матче много забитых голов не будет и поставлю на тотал матча меньше 2.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Хиберниан Коэф.: 1.86 Астон Вилла Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Маккаби Хайфа Коэф.: 1.62 Янг Бойз Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Брага Коэф.: 1.73 Панатинаикос Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Мольде Коэф.: 1.61 Галатасарай Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Лига конференций 24 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Динамо Киев Коэф.: 2.34 Бешикташ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:04 Судьям в Англии запретили употреблять определенную пищу перед матчами Новости футбола Сегодня, 05:38 Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду (фото) Новости футбола Сегодня, 05:00 Мбаппе готовит важное заявление: названа дата Новости футбола Сегодня, 04:00 Аль-Иттихад готовит самый дорогой трансфер в истории Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Манчестер Юнайтед теряет звездного новичка из-за травмы Новости футбола Сегодня, 01:40 Нападающий ПСЖ может перейти в Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 01:22 Севилья ведет переговоры по трансферу нападающего сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:50 Легендарный Бонуччи близок к переходу в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 00:00 Милан объявил о переходе аргентинского таланта
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года