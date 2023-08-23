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В 4-м туре английского Чемпионшипа сыграют Вест Бромвич и Мидлсбро. Встреча состоится 26 августа на стадионе Хоторнс.

Вест Бромвич

Некогда постоялец английской Премьер-лиги теперь является середняком второго по силе английского дивизиона. После трех стартовых туров команда имеет в своем активе четыре балла.

Сезон Вест Бромвич начал с выездного поражения от Блекберна со счетом 1:2, после чего была домашняя победа над Суонси со счетом 3:2. В минувшем туре команда сыграла вничью с Лидсом. Во всех случаях Вест Бромвич давал бой сопернику и достойно смотрелся на поле.

По итогам трех сыгранных туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице и в предстоящей встрече попытается улучшить свое положение в табели о рангах.

Мидлсбро

В отличие от Вест Бромвича у Мидлсбро начало сезона выдалось крайне печальным. Команда не смогла ни разу победить, дважды проиграв и один раз сыграл вничью. В первом туре Мидлсбро дома уступил Миллоулу со счетом 0:1, после чего было разгромное выездное поражение от Ковентри со счетом 0:3. В минувшем туре команда сыграла вничью на выезде с Хадерсфилдом – 1:1.

По итогам трех туров в активе Мидлсбро лишь один балл и предпоследнее место в турнирной таблице. Пока сложно представить, за счет чего команда хочет навязать борьбу и подняться в верхнюю половину турнирной таблицы, ведь именно такая задача перед ней стоит на этот сезон.

Прогноз на матч

Обе команды “лихорадит” в начале сезона, но Вест Бромвич все же выглядит более уверенно. Рискну предположить, что в этом матче много забитых голов не будет и поставлю на тотал матча меньше 2.5.

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