EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 10:00 Вест Бромвич - Хаддерсфилд
-
- : -
Англия, West Bromwich, Хоторнс
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вест Бромвич
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа сыграют Вест Бромвич и Хаддерсфилд. Встреча состоится 2 сентября.

Вест Бромвич

Команда преследует цель попасть в первую шестерку команды турнирной таблицы по итогам сезона, чтобы получить право на борьбу за выход в Премьер-лигу. Пока результаты можно считать удовлетворительными.

По итогам четырех туров Вест Бромвич занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе две победы, одну ничью и одно поражение.

В четырех играх Вест Бромвич забил в ворота соперников девять мячей, при этом пропустил также немало - семь голов.

Судя по всему, у команды есть проблемы в игре в обороне и с этим нужно срочно что-то решать.

Хаддерсфилд

Этот коллектив не ставил перед собой высоких задач, а главной целью на сезон является сохранение прописки во втором по силе дивизионе страны.

На данный момент Хаддерсфилд расположился на предпоследнем месте турнирной таблицы. Команда еще ни разу не побеждала в новом сезоне, имея одну ничью и три поражения.

В четырех турах скромный коллектив забил лишь два гола, что является самым плохим результатом среди всех команд турнирной таблицы. При этом в свои ворота Хаддерсфилд пропустил девять мячей – почти по три гола за игру.

Прогноз на матч

Вест Бромвич должен не замечать соперников такого уровня, если ставит задачу пробиться в Премьер-лигу. Букмекеры склоняются к тому, что хозяева поля добудут победу. Я же не буду спорить с таким мнением и также поставлю на данный исход. На победу Вест Бромвича предлагают неплохой коэффициент – 1.75.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Вест Бромвич
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.89 Верона Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Кадис Коэф.: 2.16 Вильярреал Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Рома Коэф.: 1.96 Милан Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года Альмерия Коэф.: 1.95 Сельта Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 07:30 Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Суонси Коэф.: 1.77 Бристоль Сити Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:10 Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 08:30 Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Сегодня, 07:36 Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: все результаты Новости футбола Сегодня, 07:29 Челси купил таланта Манчестер Сити Футбол Сегодня, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Новости футбола Сегодня, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола Сегодня, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола Сегодня, 04:15 Жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть? Новости футбола Сегодня, 03:49 Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть? Новости футбола Сегодня, 03:23 Холанд назвал самую важную вещь в мире
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Бирмингем - Миллуол 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Ипсвич Таун - Кардифф Сити 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года