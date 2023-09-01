Прогноз на матч Победа Вест Бромвич Коэф.: 1.75 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа сыграют Вест Бромвич и Хаддерсфилд. Встреча состоится 2 сентября.

Вест Бромвич

Команда преследует цель попасть в первую шестерку команды турнирной таблицы по итогам сезона, чтобы получить право на борьбу за выход в Премьер-лигу. Пока результаты можно считать удовлетворительными.

По итогам четырех туров Вест Бромвич занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе две победы, одну ничью и одно поражение.

В четырех играх Вест Бромвич забил в ворота соперников девять мячей, при этом пропустил также немало - семь голов.

Судя по всему, у команды есть проблемы в игре в обороне и с этим нужно срочно что-то решать.

Хаддерсфилд

Этот коллектив не ставил перед собой высоких задач, а главной целью на сезон является сохранение прописки во втором по силе дивизионе страны.

На данный момент Хаддерсфилд расположился на предпоследнем месте турнирной таблицы. Команда еще ни разу не побеждала в новом сезоне, имея одну ничью и три поражения.

В четырех турах скромный коллектив забил лишь два гола, что является самым плохим результатом среди всех команд турнирной таблицы. При этом в свои ворота Хаддерсфилд пропустил девять мячей – почти по три гола за игру.

Прогноз на матч

Вест Бромвич должен не замечать соперников такого уровня, если ставит задачу пробиться в Премьер-лигу. Букмекеры склоняются к тому, что хозяева поля добудут победу. Я же не буду спорить с таким мнением и также поставлю на данный исход. На победу Вест Бромвича предлагают неплохой коэффициент – 1.75.

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